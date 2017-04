Mattise hinnangul pole kahtlusi, et Süüria on hoidnud keemiarelvi alles

USA kaitseministri James Mattise sõnul ei saa olla kahtlusi, et Süüria on mõne keemiarelva alles jätnud.

Mattis ütles visiidil Iisraeli, et Süüria oleks rumal, kui kasutaks uuesti keemiarelvi, vahendas BBC.

Väidetavas keemiarelvarünnakus 4. aprillil sai surma üle 80 inimese. Süüria presidendi Bashar al-Assadi kinnitusel on väited rünnakust väljamõeldis. USA vastas rünnakule, tulistades Süüria õhuväebaasile rakette. Keemiarelvade keelustamise orgranisatsiooni teatel näitavad ohvritelt võetud proovid, et keemiarünnakus kasutati sariini või muud sarnast ainet.

Mattis süüdistas Süüria valitsust 2013. aastal sõlmitud kokkuleppe rikkumises, mille kohaselt pidi valitsus andma ära kõik keemiarelvad, et need hävitataks.

"Rahvusvahelisel kogukonnal ei saa olla kahtlusi, et Süüria on hoidnud alles keemiarelvi, rikkudes kokkulepet ja selle teadet, et Süüria on need kõik kõrvaldanud," ütles Mattis.

"See küsimus tuleb tõstatada diplomaatiliselt," ütles ta ühisel pressikonverentsil Iisraeli kaitseministri Avigdor Liebermaniga.

Mattis keeldus aga kommenteerimast seda, kui suur kogus keemiarelvi Süürial tema arvates veel on.

Iisraeli kaitseametnikud on öelnud kohalikule meediale, et nende luureandmetel on Assadil alles üks kuni kolm tonni keelatud aineid.