Neljapäeva õhtul sõitis relvastatud isik Pariisi kesklinnas oma autoga politseibussi kõrvale ja avas selle pihta tule. Üks politseinik hukkus ja kaks sai haavata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tekkinud tulevahetuse käigus lasti maha ka ründaja. Politsei teatel on tulistaja isik kindlaks tehtud ja seda dokumentide järgi, mis tema autost leiti.

Meedia väitel on tegemist 39-aastase mehega, keda on politsei ründamise eest korduvalt kinni võetud ja kes 14 aastat tagasi selle eest isegi aastaid vanglas istunud. Ka tänavu veebruaris võeti ta korrakaitsjate ähvardamise eest kinni, kuid lasti tõendite puudumise tõttu vabaks.

Ühtlasi on mees politseile teada ka kui islamiäärmuslane. Vastutuse juhtunu eest on võtnud ISIS.

Nüüd on küsimus selles, kuivõrd võiks see intsident mõjutada pühapäeval toimuvat presidendivalimiste esimest vooru. Neli kandidaati on üsna tasavägises võitluses.

Vaatlejate hinnangul võib juhtunu tuua hääli juurde immigratsioonivastasele Marine Le Penile, kes läheb ilmselt teise vooru nagunii, kuna tema valijad on olnud kõige kindlamad. Aga hääli võib juurde saada ka konservatiivist endine peaminister François Fillon. Nii mõnedki vihased valijad võivad leida, et just tema on piisavalt kogenud poliitik võitlemaks raskete probleemidega.