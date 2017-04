ERR Lätis: Riia lennujaam tahab avada lähiajal kaugemaid liine

Baltimaade suurimat, Riia lennujaama läbis sel nädalal 60. miljones reisija, tänavu on kasvanud kõigi, eriti ümberistumisvõimalusi kasutanud sõitjate arv. Suvel saab Riiast lennata ligi 90 sihtkohta ning lennujaama uue juhi kinnitusel on eesmärk avada lähiajal kaugemaid sihtkohti.

Kuigi praegu on AirBalticul kasutada vaid kolm uut Bombardier CS300 lennukit, on need juba tõstnud Riiga lendamise vastu huvi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Riia lennujaam teenindab aastas 45 protsenti kõigi Baltimaade lennureisijate hulgast. Ligi kolmandiku moodustavad need, kes kasutavad Riiat ümberistumiskohana. Tänavu on nende hulk kasvanud üle kümne protsendi.

Riia lennujaam loodab sõitjate arvu kasvatada eelkõige transiidireisijate abil. Loomulikult on juba ootused kõrged ka Rail Balticu suhtes.

Ümberistumiskohana kasutavad Riia lennujaama Moskvast, Suurbritanniast ja Frankfurdist reisijad. Selle taga on tihe töö erinevate riikide lennukompaniide, aga ka poliitikutega, ja kõrge maapealse teeninduse tase.

Lähiajal peaks selguma, millist tulemust, kas reisi- või kaubaveo vallas, annab tihedam lävimine Hiinaga.

"Transiitreisijate valdkonnas on meie olulisim partner AirBaltic, kes toob siia ümberistujaid ja kasutab Riiat transiidikeskusena. Teeme koostööd Aasia riikidega. Meil on hea koostöö Usbekistani lennufirmaga, kes teenindab kaks korda nädalas reisi New Yorki. Otsime Ida-Aasiast praegu veel selliseid partnereid," rääkis lennujaama juhatuse esimees Ilona Lice.

Mõni kuu lennujaama juhtinud Lice kinnitas, et eelkõige ollakse huvitatud kaugemaist sihtkohtadest.

"AirBaltic kaalub võimalusi hakata lendama Ameerikasse ja töötame aktiivselt Kanada suunal," ütles Lice.

Sel suvel kasutab Riia lennujaama 17 firmat, sihtkohti on 89. Uue tulijana hakkab Moskva ja Riia vahel lendama Venemaa regionaalne lennufifrma RusLine.