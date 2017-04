USA väed tapsid Süürias Istanbuli ööklubi rünnaku arvatava korraldaja

Asjatundjad kirjeldavat terroristi rühmituse liidri Abu Bakr al-Baghdadi lähedase liitlasena. Teda peetakse muu hulgas vastutavaks Istanbuli ööklubi rünnaku korraldamise eest, kus sai surma 39 inimest.

"Me saame teid kõikjalt kätte," kirjutas suhtlusvõrgustikus Twitter USA diplomaat ja eriesindaja Islamiriigi vastase koalitsiooni juures Brett McGurk.

McGurki andmetel sai Uzbeki surma 6. aprillil Mayadini linnas.

USA välisminister Rex Tillerson ütles märtsis, et äärmusrühmituse Islamiriik (IS) liidri tapmine on vaid aja küsimus, sest nii kohalikud kui neid toetavad koalitsiooniväed on Süürias ja Iraagis pealetungil.

"Peaaegu kõik Baghdadi asetäitjad on nüüdseks surnud, sealhulgas need, kes olid Brüsseli, Pariisi ja teiste rünnakute korraldamise taga," ütles Tillerson Washingtonis koalitsiooniliikmete kohtumist avades. "On vaid aja küsimus, mil Baghdadile endale saab osaks sama saatus."