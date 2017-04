Paul Ryan kinnitas Tallinnas NATO tähtsat rolli USA jaoks

Ryan rääkis Tallinnas Stenbocki majas, et Eesti saavutatu on väga inspireeriv ning kinnitas, et USA hindab Eesti ajalugu, vabadust, sõltumatust ja kultuuri.

"Meie esimene sõnum siin on see, et kahepoolsed suhted on tugevad ja muutuvad veelgi tugevamaks," rääkis Ryan.

Teise oma visiidi sõnumina tõi ta välja, et USA toetus NATO-le on kindel ja selge. "Liitlassuhe NATOga on ülioluline ja tähtsam kui kunagi varem," rõhutas spiiker.

Ryan tänas Eestit selle eest, et riik täidab NATO ees võetud kohustust kulutada kaitsele kaks protsenti sisemajanduse kogutoodangust ning ka küberkaitsesse panustamise eest. Ta lubas, et ameeriklased seisavad Eestiga õlg õla kõrval kõigi ohtude, ka idast tulevate puhul.

Vastuseks küsimusele, kas USA-l on jõudu ka Ida-Euroopas tuge pakkuda, arvestades käimasolevaid konflikte nii mitmes regioonis, vastas esindajatekoja spiiker, et selleks ongi allianss vajalik, et oma jõud ühendada. Tema sõnul on USAs käimas läbirääkimised, et tuleval aastal suurendada militaarinvesteeringuid, tulemaks toime kõigi asümmeetriliste ohtudega, mis maailmas vabadust ja demokraatiat ohustavad.

Pärast pressikonverentsi kohtus Ryani delegatsioon president Kersti Kaljulaidiga.

Kongressi delegatsiooni kuuluvad ka esindajatekoja liikmed Mac Thornberry, Brian Mast, Don Bacon, Martha Roby, Jeb Hensarling, Ron Kind ja Gregory Meeks.

Vaata inglise keeles peetud pressikonverentsi täismahus: