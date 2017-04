Aeg: koos IRLiga lahkuksid valitsusest ka sotsid

"Mina ei ole seda meelt," vastas Aeg küsimusele, kas IRL peaks valitsusest lahkuma. "Mis siis oleksid järgmised koalitsioonivõimalused? Suhteliselt tõenäoline on, et meie lahkumise järel läheksid valitsusest ka sotsid ning uus koalitsioon saab olla vaid Keskerakonna ja Reformierakonna liit".

Ta lisas, et see poleks parim valik, sest Reformierakond alles sai puhkepausile ja peaks veel natuke aega pealtvaatajaiks jääma.

Eelseisvatel IRLi esimehe valimistel on Aeg oma panuse teinud Helir-Valdor Seedrile.

"Üks asi on see, et Seedril on teatud küsimustes püsivust ja konkreetsust rohkem kui Ival," põhjendas Aeg enda eelistust. "Teisalt on see vähem kompromissialdis. Meil on vaja praegu tugevat juhti, kel on selgroogu, et meie erakonna põhimõtteid ellu viia. Erakonna esimees peab jõuliselt oma seisukohti kaitsma ja mitte ainult koalitsioonis, vaid ta peab neid ka avalikkusele arusaadavalt põhjendama. Kindla peale on ääretult tähtis, et me suudaksime koalitsioonipartneritega sirgeseljaliselt suhelda ja oma programmist kinni pidada."

IRLi Viljandimaa piirkond toetab Seedrit

IRLi Viljandimaa piirkonna juhatus teatas laupäeval, et otsustasid üksmeelselt toetada ning esitada IRLi esimehe kandidaadiks Helir-Valdor Seeder.

„Eesti poliitikas on heitlikud ajad. Vajame juhtideks inimesi, kes on enda võimekust tõestanud, kes suudavad läbi viia ühiskonnas vajalikke muutusi ja keda saab usaldada,“ sõnas IRLi Viljandimaa piirkonna juhatuse esimees Alar Karu.

Ta lisas, et Seeder on oma poliitilise karjääri jooksul seda võimekust tõestanud.