Välisuudiste lugemissoovitus nädalavahetuseks (3)

Käesoleval nädalal välismaises ajakirjanduses avaldatud artiklitest on pakkuda järgnev valik:

PRANTSUSMAA

Venemaa propagandamasinal on selge ülesanne: peatada Macron. Venemaa taustaga libauudistest ka SIIN ja SIIN.

Ei saa välistada, et juba esimene voor võib tuua "õudsa stsenaariumi" - teises voorus kohtuvad Le Pen ja Mélenchon.

Mélenchoni poolt Macronile kujutatavast ohust ka SIIN.

Üks viimaseid arvamusküsitlusi enne esimest vooru.

Soovitus: kuidas vaadata Prantsuse valimisi nagu proff.

Politico on pannud kokku ka prognoosi, millised võiksid olla president Le Peni valitsusaja esimesed sada päeva.

Voters will choose from a broad spectrum of candidates on Sunday in the first round of ???????? France's presidential election #France2017 pic.twitter.com/GvujH8vsYq — AFP news agency (@AFP) April 21, 2017

Washington Posti ülevaates nenditakse, et Prantsuse presidendivalimistel on oluline mõju Euroopa julgeolekule. Neljast võiduvõimalust omavast kandidaadist on kolm Vene-sanktsioonide vastu, kaks neljast tõmbaks Prantsusmaa NATO-st välja ning üks, kõige Euroopa-meelsem, kandidaat ei usalda eriti USA-d ning üritab NATO kõrval keskenduda rohkem Euroopa kaitsekoostööle. Artiklit illustreerib foto Prantsuse sõduritest Eestis.

USA

Kuigi tegu on eelmise nädala sõnavõtuga, siis tasub ehk pikemalt läbi lugeda Luure Keskagentuuri (CIA) juhi Mike Pompeo esimene avalik sõnavõtt ja sellele järgnenud diskussioon. Palju on juttu ka Venemaast, Wikileaksist ning julgeolekust.

Pikem analüüs selle kohta, kuidas Donald Trumpil, kes pole oma senise elu jooksul eriti uskliku inimesena silma paistnud, õnnestus saada USA veendunud kristlaste toetus.

Kaks artiklit selle kohta, kuidas Rex Tillersonist on vahepeal väidetavalt saanud üks president Trumpi lemmikministreid.

Üks Trumpi nõunikest, praegu rahvusliku julgeoleku nõukogus töötav Michael Anton selgitab, miks USA presidendi välispoliitika on olnud kogu aeg olnud järjepidev ja loogiline.

Artikkel, milles tuuakse välja, miks Trumpi otsus keemiarünnaku järel Süüria õhuväebaasi oli ka juriidiliselt põhjendatud.

Kuigi Trump kritiseeris valimiskampaania ajal teravalt president George W. Bushi ja tollal langetatud otsuseid, on ta oma administratsiooni personalipoliitikas toetumas üha rohkem Bushi-aegsetele ametnikele ja poliitikutele.

Mõtisklus, mille käigus üritatakse võrrelda Trumpi poliitilist strateegi Steve Bannonit ja Vene marurahvuslasest filosoofi Aleksandr Duginit.

Uurimine Venemaa mõjutuskatsete teemal jätkub endiselt ning taas kerkib esile Carter Page'i nimi. Esindajatekoja luurekomitee aga kutsus taas kord tunnistusi andma kõrgeid (endisi) ametnikke.

Meediast Trumpi ajastul on Politico kirjutanud kaks artiklit - võitlusest konservatiivsete väljaannete vahel ja sellest, kuidas Trumpi nõunikel ja abidel tuleb harjuda kuulsuseks olemisega.

Kuidas Exxonile ei antud Trumpi administratsiooni poolt luba Vene-sanktsioonidest mööda minna.

Wall Street Journal toob välja, kuidas USA-s pannakse järjest poode kinni - põhjuseks on nii aastatepikkune liiga optimistlik ehitamine kui ka veebikaubanduse võidukäik.

Vanity Fair aga kutsub Chelsea Clintonit üles mitte pürgima poliitikasse ja avaliku tähelepanu alla, sest viimane asi, mida praegune vasakliberaalne jõud vajab, on "läbikukkunud poliitilise dünastia" kolmas esindaja.

Allikate kinnitusel on Trumpi administratsioonil kavas nimetada ametisse erisaadik, kes peaks sidet president Vladimir Putini nõuniku Vladislav Surkoviga. Pingete vähendamiseks kontakti loomises lepiti kokku juba välisminister Tillersoni visiidi ajal. Erisaadiku ülesandeks oleks ka otsida võimalusi, kuidas Ukraina konflikti lõpetada.

Trump tegi tugeva avalduse inimõiguste rikkujate vastu ning kuna avaldus oli seotud nn Magnitski seadusega, kiitis USA presidenti ka tuntud Putini-kriitik.

VENEMAA

Lühike kokkuvõte, mille Mihhail Gorbatšov tegi Time'i edetabeli jaoks Valdimir Putini kohta.

Mis saab edasi Venemaast ja Valgevenest ehk täpsemalt Putinist ja Lukašenkost?

Pettunud pensionär Tomskist saatis peaminister Medvedevile kingituse. Juurdluskomitee hinnangul pole aga peaministrile midagi ette heita.

Kummalisest laimukampaaniast Aleksei Navalnõi vastu.

Väike õpetus algajatele, kuidas rääkida nagu Vene diplomaat ÜRO-s.

Ülevaade sellest, kuidas peaksid lääneriigid võitlema Vene häkkeritega. Huvitav koht puudutab näiteks seda, kuidas Vene eriteenistused häkkereid palkavad ning miks USA omal ajal lõpetas Venemaaga koostöö küberkurjategijate jälitamisel.

Rohkelt näiteid selle kohta, kuidas Venemaa infosõdalased üritavad alati ära kasutada mõnd välismaal toimuvat terroriakti.

Paul Goble'ilt taas rohkelt tähelepanekuid: kuidas Krimmiga seotud teemad on tekitamas tavalistes venelastes pahameelt, kuidas 600 000 veokijuhti on endiselt streikimas ja rahvusi puudutavad küsimused Venemaal ja Lõuna-Kaukaasias..

Põhjalik lugu, kuidas Vene eriteenistuste provokatsioon Norra vastu läbi kukkus.

MUJALT

Ahmadinejadi ikkagi ei lastud uuesti Iraani presidendiks pürgima.

Kuidas "ISIS-e terrorirünnak" Borussia Dortmundi bussi vastu oli tegelikult hoopis katse börsil mängida ja mida arvata liiga kiirelt tehtud järeldustest.

Ülevaade sellest, milliseid vahendeid Saksamaa valistus ja peavoolu parteid kasutavad paremäärmusluses süüdistatud jõudude vastu.

Intervjuus, kus räägitakse nii Trumpist, Putinist kui ka Euroopa poliitikast, saab üle pika aja näha taas klassikalises vormis Silvio Berlusconit.

Kõikidest Euroopa Liidu hädadest hoolimata tuletab Foreign Policy meelde, et EL on endiselt maailmas superjõud ning võib seda olla ka tulevikus.

Vastasseisust Põhja-Koreaga kirjutavad John R. Schindler ja Harry J. Kazianis.

Eelmise nädalavahetuse paraadilt Pyongyangis on nüüd Lääne ajakirjanikud tagasi jõudnud ning seega on avaldatud ka tempokaid foto- ja videokokkuvõtteid.

See 1450 photos I shot during a four-hour North Korean military parade and mass rally, in 61 seconds. #NKorea #DPRK #AFPphoto pic.twitter.com/EoQKx3EYdT — Ed Jones (@edwardesjones) April 20, 2017

.@Reuters analyzes North Korea's military parades since Kim Jong Un became leader: https://t.co/VpBri0el6F pic.twitter.com/rGfdo9NQAX — Reuters Top News (@Reuters) April 21, 2017

.@ReutersGraphics breaks down North Korea's military parades to see what they say about the regime's capabilities: https://t.co/OZCB2IEcDX pic.twitter.com/dTQa0Mw3Hd — Reuters Top News (@Reuters) April 21, 2017

Ja loomulikult SUURBRITANNIA

Politico kirjutab "karmist Brexitist" Eesti näitel.

Väljaanne Spectator toob välja ohud, mis kaasnevad peaminister Theresa May otsusega kutsuda esile ennetähtaegsed parlamendivalimised.

Samuti tuleb analüütikute sõnul meeles pidada, et ka Jeremy Corbyni juhitud leiboristid võivad veel ohtlikud olla ja oma väidetava nõrkuse enda kasuks pöörata.

Briti poliitika "uueks superstaariks" on aga saanud Brenda Bristolist, kes järjekordsetest valimistest kuuldes oma pahameelt kuidagi ei varjanud.

Pärast kuulsaks saamist käis Brendal loomulikult külas ka Daily Mail.