Naisliit ei hakka aasta ema valimise reglementi muutma

"Kindlasti tunnustab Eesti kõiki oma emasid ja isasid ning Naisliidu jaoks on need kaks inimest, kelle armastuse tulemusel sünnib uus elu, lahutamatud. Et Eesti kestaks, on vaja emasid ja isasid ning seda, et nad omavahel kohtuks, ühiselt pere looks ning lapsi kasvataks. Perekond on ideaal, mille poole püüelda. Abielu sõna meie reglemendis ei tähenda muud kui perekonna ühtsust, mis on ühiskonnale eeskujuks ja ideaaliks," teatas liit.

Naisliidu esinaine Siiri Oviir märkis, et tal endalgi on kurb meel, et ka tema perekonnas ei ole kõik läinud nii, nagu on ta unistanud.

"Ka minu isa lahkus. Me vendadega tundsime isast puudust. Mu ema oli väga tubli, tal tuli meile olla ka isa eest ja ta väärib erakordset tunnustust. Kuid kui ma mõtlen, kas me tahame, et ühiskonnas oleksid terved pered ja lapsele oleksid olemas iga päev ning iga tund nii ema kui isa, kes oleksid lapsele eeskujuks, siis muidugi, just seda me tahame. Saatused on erinevad, kuid ideaalid on samad. Iga ema on otsinud armastust," sõnas Oviir.

Naisliidu aasta ema statuut ütleb, et aasta emaks võib kandideerida Eesti Vabariigi kodanik, kelle peres kasvab või on üles kasvatatud vähemalt kaks tublit last, kes on oma töös pädev ja tunnustatud ning on perekonna väärtustamise heaks eeskujuks ka väljaspool perekonda.