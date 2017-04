Hanso: aprillis pingestuvadki suhted Põhja-Koreaga

Parlamendi riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso (SDE) peab sõjalise konflikti puhkemist Põhja-Korea puhul vähetõenäoliseks ning praegune pingete suurenemine on tavapärane muster kevaditi.

"Igal aastal on aprill see kuu, kus retoorika tõuseb eskalatsioonini. Seepärast, et kõik Põhja-Korea riiklikud tähtpäevad jäävad sellesse perioodi," rääkis Hanso pühapäeval tele-eetrisse jõudvas ETV saates "Hommik Anuga".

Hanso sõnul jäävad aprilli ka USA ja Lõuna-Korea ühisõppused, mida Põhja-Korea käsitleb selge ohuna. Hanso ütles, et muster on igal kevadel sama, millal teeb Põhja-Korea lähi- või keskmaa rakettide katsetusi või tuumakatsetusi, mis on nendepoolne vastureaktsioon.

Siiski pole olukord Hanso sõnul enam võrreldav aastatetaguse ajaga, sest USA ja teised riigid tunnetavad tänasel päeval, et Põhja-Korea on jõudnud päriselt ka oma sõjaarsenalis selleni, et tahtmise korral suudaks režiim ohustada rohkemat kui ainult lähiriike.