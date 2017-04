Jõhvis selgusid Eesti paremad kooliteatrid

Festivali laureaadiks said Rakvere linnanoorte näitetrupp (etendus Külaline, juhendaja Tiina Rumm), Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja (etendus Une-ema lapsed, juhendaja Lianne Saage-Vahur), Rapla Riinimanda teater (etendus Oskar ja asjad, juhendaja Valter Uusberg), Suure-Jaani kooli näitetrupp (etendus See on see, kellele ma selle leiva annan, juhendaja Andres Oja) ja Tallinna 32. keskkooli põhikooli teatritrupp KOKK ehk Kunstiliselt On Kõik Korrektne (etendus Klassiekskursioon, juhendaja Eva Kalbus).



Žürii liikme, Rakvere teatri näitleja Anneli Rahkema sõnul oli 19 riigifestivalile pääsenud lavastuse seas laureaadi kandidaate rohkem kui statuudis ette nähtud viis preemia saajat.

„Otsustavaks said minu kui žürii liikme maitse, mõistagi kokkuleppel teiste žürii liikmetega, ja see, et kui ma istun saalis, siis ma saan elamuse või see kuidagi mind puudutab ja liigutab,” ütles Rahkema.

Näitleja lisas, et võrreldes kümne aasta taguse ajaga, kui ta samuti põhikooli teatrifestivali žüriis oli, on festivali tase märgatavalt tõusnud.