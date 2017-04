"Olukorrast riigis": meedia on ministritesse liiga leebelt suhtunud

Jüri Ratase kolmapäeval "Aktuaalsele kaamerale" antud stuudiointervuu pälvis palju tähelepanu ajakirjanike teravate küsimuste ja Ratase põiklevate vastuste tõttu. Seda kommenteerides rääkis üks "Olukorrast riigis" saatejuhtidest Andrus Karnau, et peaminister püüdis intervjuus korduvalt ajakirjanikele selgeks teha, et mitte iga küsimus ei ole oodatud.

Karnau tõi välja, et ka Keskerakonna riigikogu fraktsiooni juht Kersti Sarapuu kritiseeris intervjuu tooni, nimetades seda ebaõiglaseks rünnakuks.

"Sarapuul ja Ratasel on õigus, et /.../ keskmine intervjuu peaministri, presidendi või mõne muu riigi juhtiva persooniga on pahatihti omamehelik vestlus sõbralikul toonil," nentis Karnau.

Ta lisas, et ka sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ei mõistnud sel nädalal Eesti Päevalehele antud intervjuus, miks ajakirjanik tahab ministrilt probleemide kohta vastuseid saada - sellistele küsimustele vastavad ametnikud.

"Ratas nagu ei tunnekski sellist institutsiooni nagu ajakirjandus - ei olegi sõbrad-kollegid, vaid on kriitilised ja küsivad küsimusi."

"Selliste kollegiaalsete lahenduste otsimine tundub olevat laiem probleem, mitte ainult Ratase. Tundub, et me suhtume põhjendamatult leebelt meie ministritesse," lausus ajakirjanik.

Teine saatejuht Ahto Lobjakas märkis, et Ratas ei ole ilmselt harjunud oma rolli ja sellega kaasneva tähelepanuga.

"Kui vaatame valitsuse pressikonverentse, kus kõik on hästi sõbralik ja õlale patsutav: räägib tema, siis esimene, siis teine koalitsioonipartner, kõik on hästi viisakad ja kollegiaalsed, siis tundub, et mõnda uudistesaatesse maandunud Ratas eeldab, et täpselt sama mehhanismiga peaks ka seal jutt edasi minema. Ta nagu ei tunnekski sellist institutsiooni nagu ajakirjandus - ei olegi sõbrad-kollegid, vaid on kriitilised ja küsivad küsimusi," rääkis ta.

Samas ei mäleta Lobjakas enda sõnul, et meedia oleks nii karmilt näiteks endist peaministrit Taavi Rõivast liistule tõmmanud. Põhjendamatut leebust ei peaks olema, aga ei pidanuks olema ka viimased kümmekond aastat, rõhutas ta.