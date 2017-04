Samost: Vabaerakond peaks roheliste tõusu pärast tõsiselt muretsema

Vabaerakond peaks Eestimaa Roheliste toetuse kasvu pärast väga mures olema, sest nende potentsiaalne valjaskond on väga kattuv ja kui rohelistel õnnestub valimiskünnis ületada, siis tõenäoliselt just Vabaerakonna toetuse arvelt, ütles saatejuht Anvar Samost Vikerraadio saates "Samost ja Rumm".

Kui Isamaa ja Res Publica Liidu saatust võib praeguseks juba suuresti selgunuks pidada, siis Vabaerakonnal tuleks Samosti hinnangul muret tunda, kui vaadata EMORi küsitlusest selgunud roheliste tõusu valimiskünnise piirile ehk viie protsendini.

Ta tõi välja, et nii Vabaerakond kui EKRE on viimasel ajal Rail Balticu, metsanduse ja keskkonnateemadel tähelepanu kogunud, kuid sotsiaalses mõttes on EKRE ja roheliste sihtgrupp sama hästi kui eri planeetidelt.

"Aga roheliste ja Vabaerakonna potentsiaalne valijasgrupp on väga kattuv," märkis Samost. "Kui rohelistel õnnestub viis protsenti valimistel kätte saada, võin suure tõenäosusega öelda, et üks koht, kust see viis protsenti ära kukub, on just nimelt Vabaerakonna toetus".

Teine saatejuht Hannes Rumm ütles Artur Talviku kohta, kelle Vabaerakond pühapäeval endale ilmselt juhiks valib, et koolipõlves punkbändi solist olnud Talvik mängib esimehena solistirolli kahtlemata välja, küsimus on aga selles, kas bänd temaga kaasa tuleb.

"Kujutame ette, et Talvik rokib ja röögib lava esimese ääre peal ja tema taga seisavad Andres Herkel, Jüri Adams ja Andres Ammas. Tekib küsimus, kas solisti ja bändi vahel tekib mingi koostöö ja kas nad koos mõjuvad usaldusväärselt," rääkis Rumm.

Ta ei kahtle enda sõnul, et Talvik toob oma jõuliste sõnavõttudega Vabaerakonna rohkem pildile, aga pole selge, kas tema käitumine sobib neile, kes on seni Vabaerakonna poolt hääletanud.

Roheliste uue juhi Züleyxa Izmailova kohta märkis Rumm, et konkurendi halvustamine ehk lause, kus ta soovitas IRLil panni lakkuda, ei too ilmselt just palju populaarsust juurde, nagu ka tegelemine esoteerikaga.

Samost leidis vastupidi, et esoteerikakongressil käinute seast võib saada uusi hääli ning ka panni lakkumise repliik on Eestis esimene näide donaldtrumpilikust poliitikast, mis sotsiaalmeedia mõjukust arvestades võib paljudele roheliste valijatele toniseerivalt mõjuda.

"Iseasi, et see eeldab püsivust ja stiilis püsimist," nentis Samost.