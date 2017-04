Tanel Ross: tervishoidu ootavad ees muudatused

Ross rääkis Postimehele antud intervjuus, et riigieelarve strateegias tervishoiule määratud lisaraha tähendab seda, et järgmisel aastal saab eriarstiabis arvestada suurema mahuga.

"Me teeme kõik selleks, et ooteajad eriarsti juurde lühenevad ja saame lisada uusi teenuseid," lubas ta.

Lisaks ütles Ross, et haigekassa jätkab üha enam ravitulemust väärtustava ravimisega, mis tähendab tugevat esmatasandit, rohkem võimalusi ja rohkem vastutust perearstile.

"See kindlasti viib meie lepingutingimuste muutmiseni, mis viib mõõdetava ravitulemuse ja kättesaadavuse arvestamiseni," sõnas ta. "See sisuliselt tähendab, et me oma lepingute tegemisel saame senisest enam arvestada ravi lõpptulemust, kui seda on võimalik arvestada."