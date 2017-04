Transiidisektor peab saadikute Moskva-visiiti vajalikuks toeks ärisuhetele

Lõunanaaber Läti on suutnud oma Vene-suunalise transiidi suures osas säilitada ja osa Eestist mööda suunatud kaubavoogusid on läinud ka Läti sadamatesse. Kui kunagi oli Venemaa suunaline transiit lõunanaabritega võrdne, siis nüüd jääme lätlastest neljakordselt maha, vahendas "Aktuaalne kaamera. Nädal".

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas ütles, et lätlased veavad transiitkaupu ca 30 miljonit tonni aastas ja Eesti seitse miljonit tonni aastas, kuid kümme aastat tagasi olime võrdsel tasemel.

"Näha on, et lätlastel kinnitatakse veoplaane Venemaa poolt soodsamate tariifidega. See on üks transpordikomisjoni teema, mida me tahaks koos aseminister Aristoviga taas käivitada," kinnitas Kuningas.

Transiidiekspert Raivo Vare ütleb, et lätlased on paremini sobitunud Vene äri eripäradega, millega Eesti ei ole kunagi hästi hakkama saanud.

"Teiseks on Lätil olnud abiks see, et Lätis arendati välja konkreetne kaubagrupi liin, mis on kivisüsi, mis meil oli mingil kujul, aga mis pärast pronkssõdurit võeti ära ja suunati ümber, sealhulgas Lätti," märkis Vare.

Läti kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Kaspars Ozolins selgitas, et Läti valitsus püüab hoida idanaabriga inimlikke suhteid, sõbralikke suhteid, professionaalseid suhteid.

"Muidugi me teame, milline on praegusel ajal geopoliitika. Jah, me teame seda, teadvustame, aga siiski me oma tööd selle pärast katki ei jäta. Püüame edasi teha ja sellised on meil tulemused. Oleme selle üle uhked," lausus Ozolins.

Eesti-Vene töögrupp loodab koguneda Tallinnas

Transrussial viibinud Vene kõrgemad ametnikud andsid mõista, et kaubandussuhete elavdamine oleks mõeldav ka Eestiga.

Venemaa transpordiministeeriumi aseminister Nikolai Asaul ütles, et uued Vene sadamad ehitati selleks, et teenindada oma kaubavoogusid. "Aga seejuures oleme avatud dialoogiks Eesti ärimeestega. Kui tulevad initsiatiivid, oleme valmis neid arutama ja vaatama, mis on võimalik teha selleks, et kaubavedude käive ja reisijatevedu kasvaks," kinnitas ta.

Teine transpordiministeeriumi aseminister Sergei Aristov avaldas lootust, et Eesti ja Venemaa vahel taastatakse sel aastal transpordialase töögrupi töö. "Saame kokku, kõige tõenäolisemalt toimub see Tallinnas ja siis arutame juba täpsemalt konkreetseid projekte."

Tallinna Sadama kommertsdirektor ja juhatuse liige Margus Vihman leiab, et Eesti parlamendisaadikute ja asekantsleri visiit Moskvasse annab võimaluse rõhutada Venemaal kohapeal, et Eesti ettevõtjate taga seisab ka riik ja toetab ning abistab probleemide lahendamisel.

Transiidiekspert Raivo Vare toetab samuti igati Eesti poliitikute visiiti Moskvasse, kuid rõhutab, et loota vanade kaubavoogude taastumist oleks naiivne, sest vahepeal on Venemaa saanud valmis oma Ust-Luga sadama. Suhteid tuleb tema sõnul hoida uusi kaubavooge silmas pidades.

Transrussial käinud majanduskomisjoni liige Erki Savisaar (KE) ütles, et kui järgmise viie aastaga suudaks Eesti Venemaalt tulevat transiiti kahekordistada, siis rohkemat ei tasukski esialgu eesmärgiks võtta.

Majanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (IRL) ei usu, et n-ö vanad ajad enam tagasi tuleks, sest Venemaa on investeerinud oma transiidisektorisse palju. "Aga alati on võimalik midagi ja see võimalus tuleb ära kasutada ja sellepärast me Moskvas käisime."

Moskvas ei käinud mitte kõik majanduskomisjoni liikmed, sealhulgas endine majandusminister Kristen Michal.

"Eriti praeguses olukorras ma ei arva, et poliitikutel oleks normaalsele kaubavahetusele eriti palju kaasa aidata, eriti olukorras, kus Venemaal on sanktsioonid," lausus Michal.

Michal märgib, et viimasel ajal on hakanud vähenema ka Vene transiit läbi Läti ja perspektiivikam oleks otsida alternatiivseid suundi.

"Ma arvan, et pikas perspektiivis põhja-lõuna suund on see, kus kaubavahetus hakkab märksa elavamalt toimima," prognoosis ta.