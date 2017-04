Minister Tamm kiirele Jaapani turu läbimurdele ei looda

Eesti toiduainetootjad on visiidil Jaapanis, et tutvustada Eesti maitseid ja edendada eksporti. Siiani on kõige edukamalt tõusva päikese maal jala ukse vahele saanud Eesti piimatootjad, sest Eesti juust jaapanlastele maitseb.

Eesti suurimad ootused Jaapanis on olnud seotud piimatoodetega ja Eesti ettevõtjad sõlmisid esimesed lepingud Jaapani suurkorporatsiooniga Marubeni lõssipulbri ja piima ekspordiks kaks aastat tagasi.

Piimatootjatest sai esimese pikaajalise lepingu jaapanlastega E-Piim, kel on tänavu plaan Jaapanisse viia 500 tonni Gouda juustu. Jaapanist naasnud maaeluminister Tarmo Tamm kiirele Jaapani turu läbimurdele ei looda, aga kinnitab, et sel suunal tasub tööd teha.

"Meil on seal suurepärased müügiesindajad - Baruto ehk Kaido Höövelson, et tema on seal nii populaarne, et kui tema midagi müüb, siis saab kõik maha müüdud. Lisaks sellele on meie toit hästi puhas, kvaliteetne ja need ärimehed, kellega ma kohtusin, nad hindavad seda väga kõrgelt, näevad head koostööd ja seda, et toodangumahud järjest kasvavad," rääkis maaeluminister "Aktuaalsele kaamerale".

Eesti toiduga varustatud kohtumistel jäi mulje, et lisaks piimatoodetele maitseb jaapanlastele veel meie mesi ja üllatus-üllatus - kala.

Põhjaka mõisa kokad valmistasid Eesti aastaaegadest inspireeritud mitmekäigulise õhtusöögi. Põhjaka mõista kokk Märt Metsallik ütles, jaapanlasi üllatas, kuidas eestlased suudavad ka neil tavapärastele toiduainetele anda hoopis teistsuguse maitse.

Põhjaka Mõisa kõrval osalesid Eesti toidu tutvustamisel PR Foods kalatoodetega, Click & Grow maitsetaimede ja Koch alkoholitoodetega, aga menüüs kasutati veel kümnekonna Eesti ettevõtte tooted.

Lisaks Eesti toidu tutvustamisele loodetakse visiidi käigus tekitada jaapanlastes huvi Eestisse reisimise vastu. Mullu külastas Eestit 100 000 Jaapani turisti.