ERR Pariisis: Macroni valimispeolt on kuulda rõõmuhõiskeid

Pariisis Emmanuel Macroni valimispeol Prantsusmaa presidendivalimiste esimest vooru jälgiv ERR-i korrespondent Johannes Tralla ütles, et esialgsed tulemused võivad olla Macronile soodsad.

Tralla ütles otselülituses "Aktuaalsele kaamerale", et esialgsed tulemused näitavad, et Macroni ja Marine Le Peni toetus on üsna võrdne 21 protsendi juures.

Tralla märkis, et valimisaktiivsus jäi 80 protsendi juurde, mis on enam-vähem võrreldav 2012. aastaga.

7. mail toimuva teise vooru eel ja olukorras, et vastamisi lähevad Macron ja Le Pen, hindas Tralla, et väga paljud inimesed tulevad välja ainult seepärast, et hääletada Le Peni vastu.

"Aga meenutage Brexitit ja meenutage Donald Trumpi saamist USA presidendiks. Nii et väga kindel ei saa milleski olla," ütles ta.

