Tillerson: Moskva sammud Ukrainas takistavad suhete parandamist USA-ga

"Minister Tillerson helistas täna Ukraina presidendile Petro Porošenkole, et arutada oma hiljutist visiiti Moskvasse ja läkitust Venemaa juhtkonnale, et kuigi USA on huvitatud suhete parandamisest Venemaaga, on Venemaa tegevus Ida-Ukrainas endiselt takistuseks," ütles välisministeeriumi kõneisiku kohusetäitja Mark Toner.

Toneri sõnul rõhutas Tillerson korruptsiooni vastu võitlemise ja reformide eduka elluviimise vajadust Ukrainas.

#BREAKING Russia's actions in Ukraine an 'obstacle' to improved relations: Secretary of State Rex Tillerson — AFP news agency (@AFP) April 23, 2017

Porošenko kutsus omakorda Ameerika Ühendriike üles uuesti kaaluma võimalust saata Donbassi ÜRO rahuvalvajad.

Pühapäeval hukkus nn separatistide territooriumil vaatlusmissiooni koosseisus olnud USA kodanik

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) teatas hiljem pühapäeval, et Ida-Ukrainas miiniplahvatuses hukkunud vaatlusmissiooni oli ameeriklane.

OSCE erivaatlusmissiooni (SMM) asejuht Alexander Hug ütles Kiievis ajakirjanikele, et vahejuhtumis sai kannatada kaks vaatlejat - sakslane ja tšehh. Nad toimetati ravile Luganski haiglasse.

Hug rõhutas Uniani teatel, et vastavalt Minski lepetele poleks selles kohas tontinud üldse mingit miini olla.