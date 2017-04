Eesti ei kaalu Euroopa prokuratuuriga liitumist

Euroopa prokuratuuriga liitumisest on teada andnud Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi, Saksamaa, Kreeka, Hispaania, Soome, Prantsusmaa, Leedu, Läti, Luksemburg, Portugal, Rumeenia, Sloveenia ja Slovakkia, kirjutab Eesti Päevaleht.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul soovib Eesti enne lõpliku vastuse andmist kõiki tehnilisi asjaolusid analüüsida.

Riigi peaprokurör Lavly Perling ütles, et väikese riigi kohta teeb Eesti prokuratuur juba praegu palju rahvusvahelist koostööd piiriülese kuritegevuse probleemi lahendamiseks ja see on iga aastaga suurenenud.

Perlingu sõnul suhtub Eesti liitumisse ettevaatlikult ja otsustamisel saab määravaks see, kas asutuse tegevusele kuluv ressurss ja sealt saadav lisavõimekus on omavahel tasakaalus.

Loodava Euroopa prokuratuuri peamine eesmärk on tõhustada võitlust EL-i finantshuvide vastaste pettustega.

Euroopa prokuratuur on liikmesriikide prokuratuuridest sõltumatu asutus, mis peaks tööd alustama 2020. aastal.