AK 23.–25. aprillil 2007: Vaikus enne tormi

2007. aasta 23. aprilli õhtuses „Aktuaalses kaameras“ on pronkssõduri teema nagu iga teine – mitte kuigi tähtsam riigiettevõtte juhi valimisest või välispoliitikast. 24. aprilli uudistesaates on juttu üleskutsest tulla meeleavaldusele, millesse suhtuvad kõik osapooled nagu mistahes teise rahvakogunemisse. 25. aprilli saates on pikk valugu Venemaa presidendi Boriss Jeltsini muldasängitamisest ning pronkssõdur saab tähelepanu alles saate 8. minutil. Nende päevade uudistes on tunda küll ärevust, kuid üldiselt on rahulik – vaikus enne tormi.

23. aprillil kõneles “Aktuaalne kaamera” pronkssõduri teemal:

Venemaa välisministeerium esitas Eestile noodi, milles avaldatakse vastuseisu Nõukogude sõdurite säilmete ümbermatmise ja nende auks püstitatud monumendi teisaldamise kavale.

Tõnismäe pronkssõduri teisaldamine on Moskva hinnangul Hitleri-vastase koalitsiooni ümberhindamisega fašismi alistamises. Sellel on Vene välisministeeriumi kinnitusel Eesti-Vene suhetele kõige tõsisemad tagajärjed.

12 Eesti õppejõudu saatsid samas avaliku kirja kaitseminister Jaak Aaviksoole öeldes, et Tõnismäe mälestusmärgi teisaldamine on tõsine riskifaktor Eesti sisemise stabiilsuse ja rahvusvahelise tõsiseltvõetavuse seisukohalt. Teadlased pakuvad enda abi riskide leevendamisel.

Üks võimalus oleks nende hinnangul tagasipöördumine Lennart Meri idee juurde kujundada Tõnismäele kõigi Teise maailmasõja ohvrite mälestuspaik. Allakirjutanute seas on Mati Heidmets, Peeter Torop, Raivo Vetik ja Rein Veidemann.

24. aprillil on saate avalugu sellest, et presidendi ettepanekul võiks kaitseväe juhataja edaspidi ametisse nimetada valitsus, mitte riigikogu. Ühtlasi on infot Boriss Jeltsini matuste kohta. Pronkssõduri teemaline uudis saab eelmise päevaga võrreldes 17. saateminuti asemel tähelepanu juba 4. minutil.

Pronkssõduri temaatikaga tegelev liikumine Öine Vahtkond levitab oma venekeelsel internetileheküljel üleskutset boikoteerida väljakaevamisi Tõnismäel pronkssõduri monumendi juures. Internetilehel antakse teada, et tõenäoliselt algavad väljakaevamised täna või homme.

"Tõenäoliselt algavad väljakaevamised 24.–25. aprillil ja et peale säilmete mõnitamist on järg sõduri käes. Kutsume üles inimesi kohe kui alustatakse kaevamisi või sõduri juurde pannakse esimene plank, säilmete väljakaevamisi tsiviliseeritult boikoteerima." Öine Vahtkond

Politsei kinnitab, et tagab igal juhul Tallinnas avaliku korra.

Lehel küsitakse, kaua võib alandamist kannatada ning kutsutakse kohe kui alustatakse kaevamisi või sõduri juurde pannakse esimene plank, inimesi säilmete väljakaevamisi tsiviliseeritult boikoteerima. Kaasa soovitatakse võtta küünlad ja lilled ning võimalikult palju sõpru.

Ühtlasi antakse teada, et boikoteerijaid on kümneid tuhandeid.

Põhja politsei prefekt Raivo Küüt selgitab “Aktuaalsele kaamerale”, et kõigil on õigus rahumeelselt koguneda ja meelt avaldada, tehes seda nii, nagu seadus ette näeb. Ehk meeleavaldamiseks tuleb võtta linnavalitsuselt luba.

“Kõik, mis on seadusega lubatud, on lubatud. Kõik mis on keelatud, tuleb jätta ära. Kui ilmnevad niisugused meeleavaldused, millel puudub seaduslik luba, siis politsei vastavalt olukorrale kas tõkestab või selle õigusrikkumise või fikseerib selle õigusrikkumise ja võtab süüdlased vastutusele,” räägib Küüt.

Laupäevane Eesti Päevaleht (21. aprill 2007) kirjutas, et politseinikke kutsutakse üle Eesti puhkustelt tagasi ja et politsei on hakanud väljakaevamisteks valmistuma tuues Tallinna lisajõude.

Küüt kinnitab, et Tallinna on tulemas lisajõud, kuid väidab, et tullakse hoopis plaanilistele õppustele. Tema sõnul tõid mullused tähtsad riigivisiidid välja momente, kus kostöö vajab harjutamist. Küüt lisas, et teadaolevalt on maikuus ja kogu suve jooksul tulemas ka erinevaid üritusi.

“On massiüritusi, mis on niisugused kultuurikallakuga. On poliitilise kallakuga üritusi. Ja on spordikallakuga. Spordikallakuga ma tooks välja just jalgpallid, siis kultuurikallakuga tuleb laste- ja noorte laulupidu. Ja poliitilise kallakuga ma tooksin välja 9. mai üritused. Kõigi nende ürituste korrakaitseline tegevus eeldab väga suurte korrakaitsejõududega korraga väljas olekut. Ja neid asju tuleb harjutada.”

Küüti sõnul on 9. maiks registreeritud kaks erinevat meeleavaldust.

25. aprilli „Aktuaalne kaamera“ algab Venemaa presidendi muldasängitamisega. Pronkssõdur saab eetriaega saate 8. minutil.

Täna öösel saatis piirivalve Ikla piiripunktist tagasi üheksa inimest, kuna oli alust arvata, et nad äärmusrühmitusse ja võivad ohustada avalikku korda. Tõhustatud piirikontroll on seotud mais toimuvate avalike sündmustega ning piirivalveameti peadirektor Roland Peets selgitas, et silmas on peetud ka Tõnismäel toimuvat.

Piirivalveameti peadirektor nimetas sisejulgeoleku seisukohalt oluliseks ajaks maikuu algust.

“Meile kohe-kohe peaks saabuma maikuu oma kuupäevadega 1. kuni 10ndani, mis me arvame, et oluliselt mõjutab täna sisejulgeolekukeskkonda riigis ja me leiame, et selleks oli vaja rakendada täiendavaid meetmeid ka piirikontrollis,” selgitab Peets.

“Need inimesed saadeti sellepärast tagasi, et nende kontrolli käigus piiril selgus, et nende eesmärk ei olnud turismireis, vaid osalemine teatud üritustel. Ja sisejulgeoleku koha pealt ei ole see vajalik, et tuleksid siia teatud inimesed ja need saadeti tagasi.” Vene-Eesti piiril öösel probleeme ei olnud, kuid Ikla piiripunktist saadeti tagasi kolm Läti kodanikku ja kuus Läti hallipassiomanikku.

Tallinna linnapea Edgar Savisaar ütles linnavalitsuse pressikonverentsil, et kaitseminister informeeris teda reedesel kohtumisel otsusest alustada Tõnismäel väljakaevamisi.

"Ma eristaks kahte asja: väljakaevamisi ja monumendi teisaldamist. Need on ikkagi kaks erinevat asja ja riik on alustanud tegevust väljakaevamiste, aga mitte monumendi teisaldamise suhtes. Seda rõhutas mulle ka kaitseminister." Tallinna linnapea Edgar Savisaar

Savisaar ütles, et tema oma suhtumist pronkssõduri teisaldamisse muutnud ei ole ning ka avaliku arvamuse küsitluste järgi ei ole pronkssõduri teisaldamine populaarne otsus.

Savisaare hinnangul peaks valitsus tõsiselt kaaluma oma edaspidiseid samme. Pärast linnapea ja kaitseministri kohtumist otsustas volikogu esimees kutsuda kokku pronkssõduri ümarlaua, et kõik osapooled saaksid oma seisukohti tutvustada.