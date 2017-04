Alustavad ettevõtted näevad põhiprobleemina suurt maksukoormust

Kõrgema käibeootusega on aga välisturgudele suunatud ettevõtted. Kõige populaarsemaks sektoriks alustavate ettevõtete puhul on kaubandus, millele järgneb teadus ja tehnika ning ka ehitussektor, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Selleks aastaks prognoosib 75 protsenti kuni kolme aasta vanustest ettevõtetest oma käibeks kuni 50 000 eurot.

"Ettevõtjad tõid välja, et kõige suuremaks takistuseks ettevõtluse teel täna Eestis on nende jaoks maksukoormus. See põhjus oli viimastel aastatel kolmandal, neljandal kohal, sel aastal on tõusnud esimeseks takistuseks. Ettevõtjad ei toonud välja konkreetselt, milliste maksude koormus, nad ei täpsutanud seda. Ja isegi ei ole teada, kas reaalselt ettevõtja jaoks maksud on tõusnud, aga ettevõtjad tajuvad seda ja see peegeldus selles küsitluses," rääkis SEB jaepanganduse ja tehnoloogia valdkonna juht Ainar Leppänen.

Callmidwife tegevjuht Liina Normet ütles, et alguses on kõige raskem oma ärimudeli paika saamine. "Idee on olemas, aga kuidas edasi, kus on klient. Meie oleme hästi ettevaatlikud olnud, meie valideerisime oma ideed mitu korda enne, kui tegutsema hakkasime. Alustava ettevõtjana sa pead kohanema ja see kohanemine võib olla kõige keerulisem," lausus ta.