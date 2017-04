Macroni võit esimeses voorus viis aktsiaturud ja euro tõusule

Investorid kartsid tõenäoliselt, et Macroni asemel pääseb teise vooru Marine Le Peniga konkureerima vasakäärmuslik Jean-Luc Mélenchon ning see oleks tähendanud, et valida oleks saanud vaid kahe euroskeptilise kandidaadi vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Euro tugevnes esmaspäeval dollari suhtes märgatavalt ning kurss käis ära viimase viie kuu kõrgeimal tasemel. Prantsuse börsiindeks Cac40 kerkis enam kui 4 protsendipunkti ning Saksamaa DAX ligi 3 protsendipunkti.

"Euroopa aktsiaturgudel algas nädal suure kergendustundega. DAX jääb vaid veidi alla kõigi aegade kõrgtasemele, seega Saksamaal on peomeeleolu. Mida tähistatakse, ma täpselt aru ei saa. Ilmselt peetakse oluliseks Prantsusmaa presidendivalimisi, kuid tegu on alles esimese vooruga ning viimasel ajal pole turud tulevikku hinnates näidanud just erilist tarkust. Me nägime seda nii Trumpi kui ka Brexitiga. Seega ma kutsun üles ettevaatlikkusele, sest Macron pole veel valimisi võitnud," kommenteeris Oddo Seydler Banki börsimaakler Oliver Roth.

Majandusekspert Kristjan Lepiku sõnul on Euroopa olukord üsna rabe ning Macroni võit esimeses voorus on Euroopa jaoks üks hea märk.

"Juba on näha ka Saksamaa signaalidest, et seda on kommenteeritud. Kui Macron peaks võitma, siis Euroopa tervikuna püsimise tõenäosus on parem, kuid trendid, et riikides on linna- ja maapiirkonna meelestatus lõhenenud ja inimesed on rahutud, näitab, et see lõhe pole kuskile kadunud," selgitas Lepik.