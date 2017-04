Stoicescu: Macroni võidušansid on palju paremad kui Le Penil

Kaitseuuringute Keskuse teaduri Kalev Stoicescu hinnangul on Prantsusmaa presidendivalimiste teises voorus palju paremad võimalused võita Emmanuel Macronil kui Marine Le Penil.

Stoicescu ütles "Aktuaalses kaameras", et Macroni võit pole kindel, kuid võidušansid on tal võrreldes Marine Le Peniga paremad. Macron on teinud tema hinnangul head kampaaniat ning võidu korral peaks ta olema tänulik kolmele inimesele.

"Kõigepealt François Bayroule, kogenud tsentripoliitikule populaarses liikumises, kes esimesena tuli tema taha ja andis talle otsustava algse tõuke, kus tema populaarsus kasvas meeletult. Teiseks, president François Hollande'ile, kes viis sotsialistide partei katastroofini ning paljud sotsialistide toetajad tulid Macroni taha. Kolmandaks, Le Penile, mis teeb pildi nüüd palju selgemaks. Oleks François Fillon Le Peni asemel lõppvoorus, siis poleks pilt nii selge," selgitas ta.

Stoicescu tõdes, et ka Le Peni võitu ei saa välistada. "Ta võib isegi kahekordistada oma häältesaagi, aga ka siis ta ei tule presidendiks. 15 aastat tagasi tema isal Jean-Marie Le Penil, kes pääses samuti lõppvooru, ei läinud nii hästi kui tütrel nüüd. Aga ma ei usu, et ta saab üle 45 protsendi häältest," lisas teadur.

"Isegi kui ta saab presidendiks, siis ta võib kokku puutuda Trumpi-sündroomiga ehk alguses lubab üsna lahmivalt oma valimislubadused täide viia, aga üsna peatselt satub n-ö rööbastesse," arvas Stoicescu.

Macroni võit oleks tema arvates aga suur võit Euroopa Liidule. "Pärast Brexiti referendumit on hakanud üsna negatiivsed hoiakud levima ja kui hakati ka rääkima, et Le Peni puhul võib tulla päevakorda lausa Frexit, siis see pani paljusid mõtlema sellele," kommenteeris teadur.

Stoicescu sõnul tulevad Macroni võidu puhul nii Prantsusmaa majanduses kui ka poliitikas uued tuuled.