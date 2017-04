USA kehtestas Süüria vastu sanktsioone ning hoiatas Põhja-Koread

USA rahandusministeeriumi teatel on nimekirja kantud isikud - peamiselt keemikud ja teiste seotud valdkondade eksperdid - olnud tööl Süüria teadus- ja uurimiskeskuses (SSRC), kus töötati vähemalt 2012. aastast saadik välja riigi keemiarelvaprogrammi, vahendasid Reuters ja Politico.

"Need ulatuslikud sanktsioonid on võtnud sihikule teaduskeskuse, mis toetas Süüria diktaatori Bashar al-Assadi kohutavat keemiarünnakut süütute tsiviilisikutest meeste, naiste ja laste vastu," märkis rahandusminister Steven Mnuchin pressiteates.

Tegemist on järjekordse vastusammuga Assadile, keda lääneriigid süüdistavad 4. aprillil Idlibi provintsi Khan Sheikhuni linnas toimunud keemiarünnakuss, milles hukkus ligi 90 inimest. Trumpi administratsioon vastas sellele kõigepealt raketirünnakuga Süüria õhuväebaasi vastu.

Trumpi sõnul ei tulnud ÜRI julgeolekunõukogu toime Süüria keemiarünnakule vastamisega

USA president Donald Trump ütles esmaspäeval enne ÜRO julgeolekunõukogu liikmeteks olevate riikide saadikutega lõunastamist, et julgeolekunõukogu peab olema valmis rakendama uusi sanktsioone Põhja-Korea vastu seoses viimaste raketi- ja tuumaprogrammidega.

Riigipea tuletas selle teema raames ajakirjanikele ka meelde, et julgeolekunõukogu polnud oma ülesannete kõrgusel, kui oli vaja anda vastus keemiarünnakule Süürias, ning see oli tema hinnangul "suur pettumus".

"Status quo Põhja-Koreas on samuti vastuvõetamatu ning julgeolekunõukogu peab olema valmis kehtestama uusi ja tugevamaid sanktsioone seoses Põhja-Korea tuuma- ja ballistiliste rakettide programmidega," märkis Trump.

"See on tõeline oht maailma jaoks, sõltumata selles, kas me tahame sellest rääkida või mitte. Põhja-Korea on suur ülemaailmne probleem ja see on probleem, mille me peame lõpuks lahendama.

Haley: USA võib järgmisele Põhja-Korea raketikatsetusele vastata ka sõjaliselt

Pinged seoses Põhja-Koreaga on jätkuvalt kõrged. USA suursaadik ÜRO juures Nikki Haley ütles varem esmaspäeva hommikul, et järjekordne Põhja-Korea raketikatsetus võib tuua kaasa ka juba USA sõjalise vastusammu.

President Trump aga vestles telefoni teel taas Hiina Rahvavabariigi presidendi Xi Jinpingi ja Jaapani peaministri Shinzo Abega. Kuigi telefonikõnede sisu täies mahus ei avalikustatud, teatas Peking, et Xi kutsus USA-d üles vaoshoitusele.