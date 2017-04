Teisipäeval sajab mõnel pool lörtsi ja vihma

Ilm püsib muutlik - teisipäeva päeval on veidi näha ka päikest, kuid õhtul laieneb tihedam sadu Lõuna-Eestist põhja poole.

Eeloleval ööl liigub lörtsi- ja vihmasadu Lääne-Eestist itta. Kagu- ja lõunatuul tugevneb 6 kuni 12, puhanguti 15, saartel 18 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul Lääne-Eestis ilm veidi paraneb, Tallinn-Pärnu joonest ida pool sajab lörtsi ja vihma. Puhub tugev kagu- ja lõuna-, saartel edelatuul. Õhutemperatuur on 1 kuni 5 kraadi.

Päeval sajab mõnes kohas hoovihma, õhtupoolikul jõuab Lõuna-Eestisse uus sajuala. Puhub edela- ja lõunatuul 5 kuni 12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhusooja on 5 kuni 11 kraadi.

Kolmapäeva öö on ida pool sajune, päeval on vihmahooge üle Eesti. Lõõtsub tugev edelatuul. Öösel on temperatuur 0, päeval +6 kraadi ümber.

Neljapäeva ja reede hoiab kõrgrõhuvöönd suurema sajuta, ööd on selgemad ja miinustes, päeval on päikest ja pilvevinet. Sooja on 7 kuni 8, reedel 10 kraadi ümber.

Laupäevaks toob uus madalrõhkkond saju ja ilm on kõle, pühapäev võib paar kraadi soojem olla.