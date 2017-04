Analüüs: 13 protsenti Tallinna linnaametnikest kuulub Keskerakonda

Kohalike valimiste eel uuris ERR-i uudistetoimetus linnaametnike poliitilist kuuluvust. Selleks võtsime kõik linna telefoniraamatus märgitud ametnike kontaktandmed ja uurisime nende ametnike erakondlikku kuuluvust.

Kokku leiti 1526 ametniku andmed. Need sisestati avalikku äriregistri teabesüsteemi.

Selgus, et Tallinna linnavalitsuse ja selle allasutuste ametnikest kuulub Keskerakonda 203. See moodustab 13,3 protsenti linnaametnike arvust. Linna telefoniraamatus olevate töötajate seas on ka teiste erakondade esindajaid.

ERRi uudistetoimetus vaatas ka Tallinna linnavalitsuse töötajate erakondliku kuuluvuse muutust. 61 linnametnikku on kustutanud ennast opositsioonierakondade ridadest, kõige enam on lahkujaid olnud kohalike valimiste eel ja järel, mis ilmselt peegeldab pigestunud töösuhteid.

Lahkujaid on olnud ka Keskerakonna ridadest, neid inimesi on 16, kuid märkima peab et viimastel aastatel on Keskerakonnast lahkujate arv selgelt tõusnud. Võrdluse põhjal saab väita, et venekeelsetele inimestele on

Keskerakond olnud hüppelauaks või siis ka koha tagajaks linnasüsteemis. Venekeelse nimega inimeste seas on Keskerakonna liikmeid oluliselt rohkem.

Võrdluse käigus selgus, et Tallinna telefoniraamatus on kolme haridusasutuse juhi ametlik e-postiaadress .ru lõpuga. Teisisõnu: nendel juhtidel pole olnud vajadust ega tahtmist endale vormistada meiliaadress .ee keskkonnas.

Kõige politiseeritum on Tallinna linnavolikogu kantselei, kus Keskerakonna liikmed on hõivanud kõik olulisemad ametikohad, alates kantselei juhatajast ja lõpetades kantselei sekretäriga.

Linnaametite seas paistab selgelt kõige suurema erakondliku taustaga inimeste arv välja munitsipaalpolitsei ametis, kus ligi viiendik töötajatest kuulub Keskerakonda. Lisaks on seal tähelepanuväärselt palju EKRE ja Vasakpartei liikmeid.

Samas perekonnaseisutoimingute ametis ei ole ühtegi keskerakondlast, telefoniraamatu 32-st ametnikust üks kuulus EKRE-sse. Ülejäänud olid parteitud.

Võrreldes Tallinna linnavalitsuse keskaparaadiga on erakondliku taustaga inimeste osakaal linnaosavalitsustes oluliselt suurem. Eriti silmapaistev on Tallinna võimuerakonna liikmete arv Lasnamäe ja Põhja-Tallinna linnaosavalitsuses.

Tallinna haridusameti haldusalas töötab 60 kooli, üks ametikool ja 13 huvikooli. Lasteaedu on Tallinna haridusameti valduses 128.