Video: Trump soovitas astronautidel jõuda Marsile tema esimesel ametiajal

President arutles kosmose vallutamise teemasid, kui ta õnnitles avaliku telefonikõne ajal NASA astronauti Peggy Whitsonit selle eest, et viimane püsitas hiljuti olulise rekordi - ta on viibinud järjest kosmoses rohkem kui 534 päeva.

Trumpi kõrval istusid Rahvusvahelise Kosmosejaamaga (ISS) peetud videokõne ajal tema tütar Ivanka Trump ja NASA astronaut Kate Rubins. Whitsoni kõrval ISS-is oli aga teine astronaut Jack Fischer, kes samuti vestlusest osa võttis.

"Meil on astronaudid, kes lendavad kiiremini kui 17 000 miili tunnis. See on suurim kiirus, mis ma eales kuulnud olen, ma küll ei tahaks lennata 17 000 miili tunnis, kuid see on see, mida te peate tegema," rääkis president.

"534 päeva kosmoses - see on imeline rekord, mida ületada ning kogu meie riigi ja ka kogu maailma poolt tahaksin ma teid õnnitleda," lisas ta.

Pika ja üsnagi lõbusas meeleolus kulgenud vestluse käigus küsis Trump Whitsonilt ka seda, et milline võiks olla ajakava, et tulevikus inimesi ka Marsi pinnale saata. Whitson üritas seepeale igati viisakalt meelde tuletada, et Trumpi enda poolt allkirjastatud eelnõu kohaselt peaks see toimuma kuskil 2030. aastatel.

Samuti arutas Trump astronautidega küsimust, kuidas kosmoses viibivad inimesed joogivett saavad ehk teemaks oli astronautide uriini ümbertöötlemine joogiveeks.

"Vesi on siin niivõrd väärtuslik ressurss, et me puhastame oma uriini ja muudame selle joodavaks. Ning see ei ole tegelikult üldsegi nii hull nagu see kõlab," selgitas Whitson.

Tundus, et president sellist joogipoolist siiski eriliseks hõrgutiseks ei pidanud. "Siis on hästi, mul on hea meel seda kuulda. Parem teie kui mina," kommenteeris ta muiates.

Täismahus: