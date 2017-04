Uuring: Keskerakond kaotas Tallinnas toetust

Keskerakond on kaotanud Tallinna elanike seas nelja protsendi jagu toetust, kuid on jätkuvalt liidripositsioonil.

"Kohalike omavalitsuste volikogude valimiste eel domineerib endiselt Keskerakond, kuid nende reiting on märtsiga võrreldes mõnevõrra langenud, Tallinnas oluliselt enam – nelja protsendi võrra," ütles Postimehe ja BNS-i tellimusel küsitluse läbi viinud uuringufirma Kantar Emor uuringuekspert Aivar Voog.

"Nähtavasti on see seotud skandaalidega nii Tallinna prügimajanduses kui ka linnahalli rekonstrueerimise plaanidega. Tallinnas on Keskerakonna toetuse langusest võitnud põhiliselt Reformierakond," märkis ta.

Voog tõi välja, et kogu Eestis on Reformierakond 19 protsendiga stabiilselt teisel kohal, kuid sotsiaaldemokraatide toetus on veebruari-märtsiga võrreldes langenud.

"Sotside toetus on läinud tõenäoliselt valimisliitudele, kelle poolt kavatseb tänase seisuga sügisestel valimistel hääletada 27 protsenti inimestest," pakkus Voog.

Jätkuvat reitinguõitsengut nautiv Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas sõnas, et tugev toetus annab hea aluspõhja valimisteks, kuid see peaks ka parteid manitsema, et ei tohi vigu teha. "Me ei tohi olla skandaalide üks osapool. Erakond peab vaatama ses küsimuses ka peeglisse," tunnistas Ratas.

Küsimusele, miks pole erakond seda seni teinud, vastas Keskerakonna juht, et nad on probleemiga tegelenud läinud aasta novembrist, mil ta valiti partei juhiks.

"Alates novembrist oleme tegelenud erakonna rahaasjade kordasaamisega. Keskerakond ei tohi käia ega pea käima iga päev kohtus. Tallinna puhul näen, et läheme valimistele tugeva meeskonnaga, meil käib tõsine töö nimekirjade ja programmi koostamisel. Erakonnas sees ei näe ma probleeme ja me tunnetame valitsusvastutust. Peale Tallinna nii riigikogu fraktsiooni kui ka valitsuse tasandil," ütles Ratas.

Kui Reformierakonna linnapeakandidaat on Kristen Michal ja EKRE-l Martin Helme, siis Keskerakond pole oma otsust veel langetanud. Hiljemalt mai keskel peab olema selge, kas selleks saab Taavi Aas, Mihhail Kõlvart või veel keegi kolmas.

"Keskerakonnal on kindlasti veel valikuid, aga need kaks nime on kindlasti väga tõsiseltvõetavad," jättis Ratas otsad esialgu lahtiseks.

Juhiotsingutega tegeleva Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) viimase kolme kuu toetusarvukesed – 5,5 protsenti veebruaris, 4,6 märtsis ja 3,4 protsenti aprillis – näitavad norus langustendentsi ning Toompealt kostab, et IRL-i kriis hakkab halvama kogu valitsuse töövõimet.

"Valitsuse õhkkonnale andis kõige parema hinnangu riigieelarvestrateegia ühe olulise küsimuse, tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse tagamise otsus. Valitsus on töine," ütles Ratas.

"Meie laua taha pole IRL-i sisemised asjad kunagi jõudnud ja tunnustan IRL-i, et nende seas on professionaalsed poliitikud, kes pole parteipingeid valitsusse toonud," märkis ta.

Viimased 154 päeva üle pikkade aastate opositsioonis veetnud Reformierakonna juht Hanno Pevkur tõdes, et erakond läheb valimistele vastu südamerahuga.

"Meil on nii pealinnas kui ka mujal tugev meeskond, kes suudab pakkuda lahendusi, mis viivad kohalikku elu edasi. Võib eeldada, et üleriiklikud teemad mõjutavad eelkõige Tallinna tulemust, mistõttu pealinnas on valijate valik eelkõige Reformierakonna ja Keskerakonna vahel," ütles Pevkur.

Haldusreformi mõjutusega kohalike omavalitsuste valimised toimuvad 15. oktoobril.