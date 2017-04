Lõuna-Koreasse saabus USA tuumaallveelaev, pinged piirkonnas kasvavad

USS Michigan teeb rutiinse peatuse Lõuna-Korea lõunaosas asuvas Busani sadamas, kus antakse sõduritele puhkust ning täiendatakse varusid, lausus allikas. Allveelaev saabus samal päeval, mil Põhja-Korea tähistab oma sõjaväe asutamise aastapäeva, vahendasid BNS, Politico, Yle jt.

Pyongyang üritab sageli riiklikult olulistel tähtpäevadel näidata oma sõjalisi võimekusi. Lõuna-Korea ametnikud on öelnud, et põhjanaaber võib olla tähtpäeva eel valmistumas tuuma- või raketikatsetuseks.

USA president Donald Trump on saatnud regiooni sõjalaevad, kaasa arvatud lennukikandja. Lõuna-Korea merevägi plaanib pidada USA-ga ühise mereväeõppuse koos Ühendriikide lennukikandja USS Carl Vinsoni lahingugrupiga, mis osales nädalavahetusel õppusel Jaapani mereväega.

Põhja-Korea on varem ähvardanud USA lennukikandja hävitada "ühe löögiga".

USA, Jaapani, Lõuna-Korea esindajad arutasid Põhja-Korea teemat

USA, Jaapani ja Lõuna-Korea esindajad arutasid teisipäeval Tokyos Põhja-Koread ajal, mil arvatakse, et Pyongyang on valmistumas uueks tuuma- või raketikatsetuseks.

Jaapani ametnike sõnul kohtus USA eriesindaja Põhja-Korea asjus Joseph Yun teisipäeval oma Jaapani ametivenna Kenji Kanasugi ja Lõuna-Korea kolleegi Kim Hong-kyuniga. Pooled vahetasid riikide viimaseid analüüse ning arutasid koostööd.

Yun ütles pärast kohtumist, et liitlasriigid kavatsevad koordineerida kõiki diplomaatilisi, sõjalisi ja majanduslikke tegevusi. Lisaks oldi ühel meelel, et kui asi puudutab Põhja-Korea raketi- ja tuumaprogrammi lõppemist, siis on Hiinal etendada "väga tähtis roll".

Yun kinnitas ka seda, et USA ei astu Põhja-Korea suhtes samme ilma oma liitlasteta.

Kõiki Pyongyangi puudutavaid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone ja sanktsioone tuleb rakendada täies ulatuses, lisas Yun. "On hulk riike, mis saaksid olla proaktiivsemad" sanktsioonide rakendamisel, lausus Yun, kuid konkreetseid riike ei nimetanud.

"Leppisime kokku Põhja-Korea maksimaalses survestamises karistusmeetmete kehtestamise kaudu, mis oleks neile kannatamatu, kui Põhja-Korea jätkab provokatsioonidega hoolimata meie hoiatustest," lisas Kim pärast kohtumist.

Kimi sõnul on surve efektiivsel rakendamisel oluline roll Hiinal ja Venemaal. Survestamisega tahetakse jõuda tuumarelvadevaba Korea poolsaareni, lisas saadik. Kim kiitis Hiinat hiljutiste tegevuste eest, milles nähakse sammu selle eesmärgi poole.

Saadikud mõistsid jõuliselt hukka Põhja-Korea jätkuvad provokatsioonid, kaasa arvatud tuumasõjaga ähvardamise, ütles Kim.

Spekuleeritakse, et Põhja-Korea võib sooritada teisipäeval uue tuuma- või raketikatsetuse, sest siis tähistab riik oma sõjaväe asutamise aastapäeva. Päev pärast riigi asutaja Kim Il-sungi 105. sünnipäeva 15. aprillil tegi Põhja-Korea raketikatsetuse.

Jaapani välisministeerium teatel külastab teisipäeval Tokyot ka Hiina erisaadik Põhja-Korea juures Wu Dawei, kes kohtub Kanasugiga.

Meedia: Põhja-Korea piirdus sõjaväe aastapäeval lahingulaskmistega

Tuumarelvastatud Põhja-Korea tähistas teisipäeval riigi sõjaväe asutamise 85. aastapäeva lahingulaskmistega, mitte peljatud tuuma- või raketikatsetusega, teatas Lõuna-Korea meedia.

Spekuleeriti, et Pyongyang korraldab teisipäeval aastapäeva tähistamiseks tuuma- või raketikatse. Üldiselt toimuvad need hommikul, kuid Lõuna-Korea meedia teatel polnud lõunaks Põhja-Koreas tuuma- ega raketikatsetust toimunud.

Lõuna-Korea kaitseministeeriumi sõnul "pole tuvastatud ühtegi tavatut arengut".

Lõuna-Korea uudistegentuur Yonhap tsiteeris anonüümsust palunud valitsusallikat, kes ütles, et Pyongyang tähistas aastapäeva "riigi ajaloo suurimate lahingulaskmistega" riigi idaosas Wonsani sadamalinna lähistel.

Põhja-Korea tahab välja töötada raketti, mis suudaks tabada USA mandriosa ning viimastel kuudel on pinged Korea poolsaarel tõusnud, sest Pyongyang on korraldanud rea raketikatsetusi. Washington suurendas seejärel sõjalist kohalolekut regioonis ning suurendas survet Pyongyangile ja selle liitlasele Hiinale.

Pyongyangi retoorika alati ägeneb kevadel, mil Soul ja Washington korraldavad regioonis iga-aastase ühise sõjaväeõppuse. Põhja-Korea hinnangul harjutatakse õppusel invasiooni.

Hiljem teatas Põhja-Korea ametlik väljaanne Rodong Simun, et riik on valmis tegema lõpu USA-poolsele plaanide punumisele ja tuumarelvaga ähvardamisele".

Trumpi sõnul ei tulnud ÜRI julgeolekunõukogu toime Süüria keemiarünnakule vastamisega

USA president Donald Trump ütles esmaspäeval enne ÜRO julgeolekunõukogu liikmeteks olevate riikide saadikutega lõunastamist, et julgeolekunõukogu peab olema valmis rakendama uusi sanktsioone Põhja-Korea vastu seoses viimaste raketi- ja tuumaprogrammidega.

Riigipea tuletas selle teema raames ajakirjanikele ka meelde, et julgeolekunõukogu polnud oma ülesannete kõrgusel, kui oli vaja anda vastus keemiarünnakule Süürias, ning see oli tema hinnangul "suur pettumus".

"Status quo Põhja-Koreas on samuti vastuvõetamatu ning julgeolekunõukogu peab olema valmis kehtestama uusi ja tugevamaid sanktsioone seoses Põhja-Korea tuuma- ja ballistiliste rakettide programmidega," märkis Trump.

"See on tõeline oht maailma jaoks, sõltumata selles, kas me tahame sellest rääkida või mitte. Põhja-Korea on suur ülemaailmne probleem ja see on probleem, mille me peame lõpuks lahendama," nentis ta.

USA suursaadik ÜRO juures Nikki Haley ütles varem esmaspäeva hommikul, et järjekordne Põhja-Korea raketikatsetus võib tuua kaasa ka juba USA sõjalise vastusammu.

President Trump aga vestles telefoni teel taas Hiina Rahvavabariigi presidendi Xi Jinpingi ja Jaapani peaministri Shinzo Abega. Kuigi telefonikõnede sisu täies mahus ei avalikustatud, teatas Peking, et Xi kutsus USA-d üles vaoshoitusele.

Kolmapäeval toimub erakorraline senati istung

Kolmapäeval leiab aset USA senati erakorraline istung, millest võtavad osa kõik senaatorid ja kus administratsioon annab ülevaate Põhja-Koread puudutavatest küsimustest.

Lisaks toimub reedel USA välisministri Rex Tillersoni eestvedamisel ÜRO julgeolekunõukogu liikmete ministrite tasandi kohtumine, mis on seotud samuti olukorraga Korea poolsaarel.

Hiina kompartei häälekandja hoiatab Põhja-Koread tuumakatsetuse eest

Hiina Kommunistliku Partei häälekandja Global Times hoiatas teisipäeval Põhja-Koread uue tuumakatsetuse tegemise eest.

Võimupartei häälekandja ütles teisipäeval toimetajaveerul, et uus tuumakatsetus käivitaks sündmuste jada, "millest tagasiteed ei ole".

Hiina ja USA president Xi Jinping ja Donald Trump pidasid esmaspäeval telefonikõne, mis näitab, et riigid hoiavad tihedat sidet, kirjutas leht. Hiina loodab, et Põhja-Koread ümbritsev olukord laheneb rahumeelselt, kuid Pekingi "mõjuvõim terve olukorra üle on väga piiratud", lisas väljaanne.

"Washingtoni ja Pyongyangi jõllitamisvõistlus on jõudnud murdepunkti," ütles leht.

Kui Põhja-Korea teeb kuuenda tuumakatsetuse, "siis on tõenäolisem kui ei kunagi varem, et olukord ületab piiri, millest enam tagasiteed ei ole", lisati toimetajaveerul. "Tagajärjed langevad kõikidele osapooltele. On kindel, et kõige suuremaid kaotusi kannab Pyongyang."

Pyongyangi liitlaseks peetav Hiina on Põhja-Korea peamine kaubanduspartner ning toidu- ja kütuseabi tarnija. Hiinat survestatakse mõjutama Põhja-Koread, et viimane hoiduks tuuma- ja raketikatsetustest.

Samas suhtub Peking tõrjuvalt mis tahes meetmetesse, mis võib põhjustada Põhja-Korea Kim Jong-uni juhitud režiimi kokkuvarisemise. Peking kardab, et see vallandab põgenikevoo ning Pyongyangist võib saada valitsus, mis allub Washingtonile ja Soulile.

Lõuna-Korea meedia pelgab riigi kõrvalejäämist Põhja-Korea aruteludest

Lõuna-Korea meedia pelgab, et USA president Donald Trump ei arvesta Põhja-Korea poliitika kujundamisel Lõuna-Korea seisukohti ning et riik on jäämas kõrvale Põhja-Korea tuumaprogrammi aruteludest.

Trump vestles pühapäeval telefonitsi Hiina presidendi ja Jaapani peaministriga, kuid Lõuna-Korea presidendi kohuseid täitvale peaministrile ei helistanud. Vestluste keskmes oli Põhja-Korea tuuma- ja raketiprogrammist lähtuv oht.

Ärileht Maeil Business kirjutas teisipäeval, et USA riigipea otsus mitte helistada Lõuna-Korea peaministrile Hwang Kyo-ahnile näitab, et kahe liitlasriigi vahelised suhted "pole normaalsed".

Lisaks pole Washington veel ametisse nimetanud uut suursaadikut Lõuna-Koreas, lisas leht. Eelmine suursaadik Mark Lippert lahkus ametist kolm kuud tagasi.

Lehe hinnangul on kerkinud küsimus sellest, kas Trump on "oma Korea poolsaare pildist Lõuna-Korea täielikult välja jätnud".

Päevaleht JoongAng Ilbo kirjutas toimetajaveerul, et Lõuna-Koread ei tohiks jätta välja Põhja-Koread käsitlevatest kriitilistest aruteludest, sest "kaalul võib olla meie riigi saatus".

Soul on pikalt peljanud, et Lõuna-Korea jäetakse kõrvale Põhja-Korea tuumaohtu puudutavatest rahvusvahelistest püüdlustest. Kohalik meedia nimetab seda "Korea möödasõiduks".

"Kui Korea poolsaarel toimub sõjaline kokkupõrge, siis Lõuna-Korea saab olema Põhja-Korea esimene sihtmärk ning selle (Lõuna-Korea) sõjavägi kavatseb korraldada USA sõduritega ühisoperatsioone, et vastu võidelda ... Kui on partner, kellega Trump peab Põhja-Korea probleemi ennekõike arutama, siis pole see ei (Hiina president) Xi Jinping või (Jaapani peaminister) Shinzo Abe, vaid Lõuna-Korea liider," kirjutas Maeil Business.