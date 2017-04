Tallinna Vee kolme kuu puhaskasum kasvas 13 protsenti

Ettevõtte esimese kvartali brutokasum kahanes 1,5 protsenti 8,2 miljonile eurole ja ärikasum 2,2 protsenti 6,5 miljonile eurole. Brutokasumi vähenemine on peamiselt seotud sademevee müügitulude ning ehitus- ja asfalteerimisteenuste müügi kahanemisega, suurenenud elektrikuludega ning muude müüdud toodete ja teenuste kuludega, teatas Tallinna Vesi börsile.

Ettevõtte kasumlikkust parandasid väiksemad finantskulud. Finantskulude vähenemist mõjutas peamiselt 2017. aasta esimeses kvartalis toimunud positiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses võrreldes negatiivse muutusega 2016. aasta samal perioodil.

2017. ja 2016. aasta esimese kvartali puhaskasum ilma SWAP lepingute ümberhindlusest tulenevate muutuste mõjudeta oli vastavalt 6,1 miljonit eurot ja 6,3 miljonit eurot, kahanedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kolm protsenti.

Kontserni müügitulu oli 2017. aasta esimeses kvartalis 13,8 miljonit eurot. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu kontserni müügitulust 92,4 protsenti. Müügituludest 5,4 protsenti tuli Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise süsteemide ja tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise ja hooldamise tasust, 1,3 protsenti tuludest tuli ehitus- ja asfalteerimisteenustest ning üks protsent muudest töödest ja teenustest.

"Esimeses kvartalis on ettevõtte tootmis- ja majandustulemused olnud väga head. Kõik põhitegevusnäitajad vastavad ootusele ja keskmine lekete tase on alla 14 protsenti, mis on parim tulemus ettevõtte ajaloos, see peegeldab AS Tallinna Vesi töötajate poolt tehtud raske töö ning sihipäraste investeeringute tulemuslikkust," märkis ettevõtte juhatuse esimees Karl Heino Brookes teates.

Tallinna Vesi maksab dividendi 54 senti aktsia kohta

Reedel otsustas AS-i Tallinna Vesi nõukogu teha aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta 2016. aasta eest A-aktsia omanikele dividende 54 senti ja B-aktsia omanikule 600 eurot aktsia kohta.

Ettevõtte nõukogu otsustas jätta senise dividendipoliitika muutmata. Ettepaneku kohaselt makstakse 2017. aasta juunis välja 60 protsenti dividendimaksest, ülejäänud 40 protsendi osas langetatakse otsus pärast käimasoleva tariifivaidluse lõppu. Nii riigikohtust kui ka rahvusvahelisest arbitraažikohtust ootab ettevõte otsuseid käesoleva aasta jooksul, teatas Tallinna Vesi.

Dividendid makstakse aktsionäridele välja 26. juunil 2017. Dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri fikseeritakse 16. juunil 2017 kell 23.59.