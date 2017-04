NYT: Uberi juht sai Apple'i kolleegi käest jälitustegevuse eest pragada

Pühapäeval ajalehes New York Times ilmunud artiklis, kus räägitakse sõidujagamisteenust pakkuva ettevõte Uber juhist Travis Kalanickist, on toodud esile ka väide, mille kohaselt kritiseeris tehnoloogiahiiu Apple tegevjuht Tim Cook 2015. aastal Kalanickit teravalt selle eest, et Uber oli manipuleerinud oma Apple'i keskkonna rakendusega nii, et sisuliselt said nad jälitada iPhone'i kasutajaid isegi siis, kui viimased enam nimetatud rakendust ei kasutanud.

Artikli kohaselt andis Cook Uberi juhile nelja silma all toimunud vestluse käigus mõista, et kui Uber sellist tegevust ei lõpeta, visatakse nad App Store'ist välja. Selline areng oluks olnud Uberi jaoks aga katastroofiline. Kalanick olevat Cooki käest saadud pragamise pärast olnud väga endast väljas ning lubanud jälitustegevuse lõpetada, vahendas Marketwatch.

NYT andmetel sai probleem alguse 2014. aastal, kui mõned Hiinas tegutsevad Uberi juhid üritasid süsteemi petta ning jätta mulje, et nad on sõidutanud tegelikkusest rohkem inimesi ja seega on neil justkui õigus ka suuremale rahasummale. Sisuliselt seisnes nipp selles, et nad ostsid mustalt turult iPhone'e, tegid nende mälu tühjaks ning lõid uusi kasutajakontosid ning muudkui kordasid seda protsessi.

Uber sai aga petuskeemile jälile ning töötas välja meetodi, kuidas Apple'i nutitelefonide mälutühjendamisele vastu seista ehk loodi nn digitaalne sõrmejälg, mille abil sai iPhone'i ära tunda ka siis, kui mälu oli vahepeal tühjaks tehtud. See on aga Apple'i privaatsusreeglite otsene rikkumine, sest iPhone peab saama täielikult tühjaks teha. Uberi infotehnoloogid läksid isegi veel kaugemale ning kirjutasid koodi, mille abil nad lootsid, et Apple nende poolt tehtud jälitustegevust ei märka.

Pärast New York Timesi artikli ilmumist saatis Uber välja pressiteate, kus kaitses oma kunagist tegevust ja märkis, et tegu on valdkonnas tavapärase pettusevastase tehnoloogiaga. "Me ei tuvasta mingil kujul üksikuid kasutajaid või nende asukohti pärast seda, kui nad on meie rakenduse kustutanud," rõhutati teates. "Nii nagu ka New York Timesi artikli lõpus tunnistatakse, on see tüüpiline viis, kuidas takistada seda, et petised ei paneks Uberi rakendust varastatud telefoni, ei paneks sisse varastatud krediitkaarti, ei teeks kallist sõitu ja ei eeks seejärel telefoni tühjaks - ning niimoodi uuesti ja uuesti. Sarnaseid meetodeid kasutatakse ka selleks, et tuvastada ja blokeerida kahtlasi sisselogimisi, et meie kasutajate kontosid kaitsta. Võimekus tuvastada tuntud pahategijaid, kui nad üritavad pääseda uuesti sisse meie võrku, on tähtis turvameede nii Uberi kui ka meie kasutajate jaoks."