Allikad: Trump tahab ettevõtte tulumaksu langetada 15 protsendini

Kavatsust kinnitasid Politicole kaks Valge Maja allikat. Samal teemal kirjutas ka teisipäevane Financial Times.

Ettevõtte tulumaksu jõuline langetamine võimaldaks täita olulise kampaania ajal antud valimislubaduse, mida on juba kuid ette valmistatud. Trump on juba alates veebruarist teatanud, et maksupoliitikat puudutava plaani avalikustamine on vaid nädalate kaugusel.

15 protsenti oleks madalam esindajatekoja vabariiklaste poolt seni välja käidud tasemetest. Praegu on ettevõtte tulumaks USA-s 35 protsenti.

Samas hoiatavad eksperdid, et seda sammu pole võimalik teha ilma mõnd uut maksu - näiteks mõnd tarbimismaksu - kehtestamata või tõstmata, sest vastasel juhul jääb riigieelarvesse suur puudujääk.

Ka kongressis, kus tuleb saada igasugusele maksupoliitika ümberkujundamisele heakskiit, võetakse ettevõtte tulumaksu langetamine 15 protsendini vastu kahetiselt. Mõned vabariiklasest rahvasaadikud on kindlasti rõõmsad, et madala ettevõtte tulumaksuga saab saata sõnumi ettevõtluse toetamisest, kuid paljud kongresmenid hakkavad ilmselgelt muretsema võimaliku eelarvepuudujäägi suurenemise pärast. Senati rahanduskomitee vabariiklasest esimees Orrin Hatch näiteks nentis esmaspäeval, et 15-protsendilist ettevõtte tulumaksu on raske saavutada.

Politicoga rääkinud Valge Maja kõrge ametnik märkis, et 15 protsendi ettepanek on alles läbirääkimiste algus ning tõenäoliselt lepitakse lõpus kokku mõnevõrra kõrgemas protsendis.

Ajal, mil Trumpi ametiaja esimesed sada päeva on täis saamas, tunnevad paljud Valges Majas survet näidata oma saavutusi. Maksuplaan - isegi, kui see on alles väga üldine - on võimalus anda märku, et administratsioon liigub edasi hoolimata tagasilöökidest tervishoiu vallas, mis seisnes suutmatuses parteisiseste vastuolude tõttu nn Obamacare'i asendada. Samuti saab ettepanekuga rõhutada seda, et Valge Maja - mitte kongress - on maksupoliitika ümberkujundamisel juhtrollis.

Seega tõenäoliselt pole kolmapäeval avalikustatav maksuplaan eriti detailne ega pruugi sisaldada ka põhjalikke selgitusi, kuidas maksukärpest tulenevat eelarvetühimikku täita.