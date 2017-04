Keskerakonna esinumbriks Nõmmel on saamas Reps, Kesklinnas Korb

"Suure tõenäosusega Tallinna nõukogu sellise otsuse teeb," ütles Reps teisipäeval ERR-ile.

Ülejäänud esinumbrid Tallinnas on Keskerakond juba kinnitanud. Väidetavalt oli esialgu plaanis, et Nõmmel juhib nimekirja abilinnapea Arvo Sarapuu, kuid seoses süüdistustega prügimajanduse korruptiivses korraldamises lükkus Nõmme esinumbri kinnitamine edasi. Keskerakonna esindajad ütlesid samas ERR-ile, et nemad pole Sarapuu usaldust ja esinumbriks nimetamist kahtluse alla seadnud.

Lapseootel Reps märkis, et otsustamine lükkus edasi, kuna ta palus aega järelemõtlemiseks. "Eks paljuski on olnud selle taga, et võtsin aega mõtlemiseks - kui palju ma reaalselt suudan pakkuda valimikampaaniasse," rääkis Reps.

Ta lisas, et tema Nõmmel kandideerimine on loogiline areng, kuna elab seal ja soovib jääda linnaosa arengus kaasa rääkima. Endine Kesklinna vanem Korb on Repsi sõnul sellel kohal pikalt olnud ja oma tööd südamega teinud.

Linnapeapeakandidaadi nimetamisega pole Repsi hinnagul Keskerakonnal vaja kiirustada, kuna ka teised erakonnad pole veel lõplikke valikuid teinud. "Aga pole suur saladus, et oleme kaalunud neid inimesi, kes on aktiivsed linnavalituses, ka Taavi Aas on väga hästi hakkama saanud," lausus Reps.

Mustamäe esinumbrina läheb keskerakondlastest kohalike omavalitsuste valimistele vastu Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas, Lasnamäel abilinnapea Mihhail Kõlvart, Haaberstis riigikogu liige Viktor Vassiljev ja Põhja-Tallinnas europarlamendi liige Yana Toom. Kristiine esinumber on riigikogulane Andrei Novikov ja Pirita esinumber linnaosavanem Tõnis Mölder.