Ivanka Trump kaitses G20 naiste tippkohtumisel oma isa

Ivanka Trump osales naisettevõtjate teemalisel arutelul kõrvuti Saksa kantsleri Angela Merkeli ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) juhi Christine Lagarde'iga, vahendas BBC.

Publik aga pahandas, kui Ivanka Trump kaitses enda isa. Saalist oli kuulda ohkeid, kui ta rääkis, et tema isa on suur perekondade toetaja ja võimaldab neil areneda.

Donald Trumpi on kritiseeritud seoses tema suhtumisega naistesse, eriti pärast seda, kui presidendikampaania ajal ilmus avalikkusesse salvestis sellest, kuidas ta naiste kohta nilbeid märkusi teeb.

Ivanka Trump ütles aga, et kuigi ta on meediast kuulnud kriitikat ja see on jätkunud, ei tunne ta neis kirjeldustes ära oma isa. Samamoodi arvavad tema sõnul "tuhanded naised, kes on ta isa alluvuses töötanud".

"Ta julgustas mind ja võimaldas mul areneda. Ma kasvasin üles kodus, kus ei olnud takistusi sellele, mida kõike ma võiksin saavutada," lisas Ivanka Trump.

Donald Trump süüdistab tavaliselt, et meedia kujutab tema isikut või presidentuuri negatiivsena.

Siiani on ebaselge, mis on Ivanka Trumpi täpsem roll Valges Majas. Märtsis teatati, et temast saab presidendi mitteametlik nõunik. Samas arvatakse, et tema ja ta abikaasa Jared Kushneri mõju üha kasvab ning Saksa ajalehe Berliner Zeitungi andmetel loodavad ametnikud, et Ivanka jagab oma isaga positiivset kuvandit Saksamaast.

Merkel kutsus Ivanka Trumpi Saksamaale märtsis toimunud visiidi ajal Washingtoni.

Teiste hulgas osalesid naiste tippkohtumise paneeldiskussioonis Kanada välisminister Chrystia Freeland ja Madalmaade kuninganna Maxima.