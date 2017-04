Majandusministeeriumis kogunes taas transiidikomisjon

Viimati kogunes transiidikomisjon 2009. aastal. Teisipäevasel kokkusaamisel olid kõne all möödunud nädalal Moskvas toimunud transiidimessi Trans Russia tulemused, aga ka praktilisemad teemad nagu veeteede ja raudtee infrastruktuuri tasud. Edaspidi hakkab transiidikomisjon kogunema regulaarselt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me leppisime kokku et saame kokku regulaarselt neli korda aastas. Lisaks sellele vahepeal olulisemad probleemid arutatakse läbi ad hoc töörühmades, mis sisaldavad erinevate ministeeriumide töötajaid, kes peavad transiidiga kokku puutuma - majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, rahandus ja välisministeerium, lisaks sektori osapooli. Kõik olulisemad transiidiettevõtjad on ka siin laua taga," ütles majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni juhatuse esimees Andres Valgerist ütles, et asjadest sai kohtumisel rääkida vahetult ja nii nagu need on.

"See on koht, kus me oleme saanud hakata avalikult ja otse rääkima asjadest nii nagu need on. Vastasel juhul käisid kohtumised kas meedia vahendusel või kuskil koridorides, aga praegu kõik olulised osapooled olid laua taga ja said asjadest rääkida nii nagu need on,"

Kohal oli ka ettevõtja Tiit Vähi. "Siin esines ka logistikafirma Kühne Nagel esindaja, see on üks Euroopa suuremaid logistikafirmasid, mis tegeleb kõigi transpordiliikidega. Ta pidas viimase sõna, näitas kaarte ja ütles et Eesti kõige parem koht logistika alaseks gravitatsiooni tsentriks saamisel," rääkis Vähi.