Piloot: F-35 saabumine on eelkõige poliitiline sündmus

"See on eelkõige ikkagi, minu arusaamise järgi, poliitiline sündmus. Tehniliselt ei ole Ämaril juba ammu probleemi, ükskõik millised lennukid saavad seal maanduda, sealhulgas hävitajad. See on ikkagi poliitiline sündmus," vastas Palumäe "Ringvaates" küsimusele, kui tähtis on kahe F-35 Eestisse saabumine.

Ta märkis, et oma osa nii hävitajate kui ka NATO pataljoni toomises Eestisse on ka praegu käival heidutuspoliitikal.

Palumäe hinnangul F-35 hävitajad Eestis midagi tegema ei hakka. "See on ikkagi poliitiline ja viisakusvisiit. Need lennukid kindlasti ei tee siin mitte midagi. Nende lennukite seeriasse laskmine natuke hilines, aga nüüd nad on seerias, esimesed lennukid on USA õhuväel juba olemas ja nüüd on ka aeg näidata oma partneritele ja teistele, kes need lennukid on tellinud, et need on võimelised opereerima. Eks see visiit täidab mitu ülesannet kindlasti Euroopas," rääkis piloot.

Palumäe ütles, et rahuajal on relvade kasutamine üliharv juhus ning niisugusel lennukil nagu F-35 ei ole rahuajal funktsiooni.

"Jah, tuvastamise funktsioon, heidutamise funktsioon, aga lennukeid tehakse ikkagi sõja jaoks, et ise kaitsta oma õhuruumi ja hävitada vastast, et vastane ei saaks õhuruumi tulla, et suudaksid saavutada ülemvõimu õhus. See tähendab omakorda, et ka maaväed on turvatud õhust ja õhurünnakud ei kujuta ohtu nende jaoks. Nii et ikkagi see lennuk on sõja jaoks tehtud, mitte rahuaja funktsiooniks," selgitas ta.

Eesti õhuruumi kaitsmiseks sõja ajal siin olevatest lennukitest ei piisa. Samas on Palumäe kinnitusel võimalik lennukeid väga kiiresti ühest baasist teise liigutada.

"Kui tekib oht riigile, siis see ei teki ühe või kahe tunni jooksul. See on prognoositav, kõik on aru saada. Siis eskaleeritakse jõud enesekaitseks. Kui on riiki vaja kaitsta, siis on aega piisavalt, et tuua jõudusid juurde," selgitas Palumäe.

Tema sõnul ei ole Ämari lennubaas niivõrd kaitstud, et keegi seda sõja ajal hävitada ei suudaks. "Kindlasti pole ta niivõrd kaitstud. Selleks on vaja tuua ka õhutõrjekompleksid. Aga rahu ajal pole see probleem, rahu ajal ei peagi olema niivõrd palju komplekse paigaldatud, et oleks õhuruum täielikult kaitstud ja turvatud. Aga sõjaajal kindlasti," rääkis Paluoja.

Kui kauaks F-35 hävitajad Eestisse jäävad, ei osanud Paluoja arvata. "Aga arvan, et see on ikkagi poliitiline samm," kordas ta.