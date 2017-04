Koalitsioon: Reformierakond on mitu riigieelarvet defitsiiti lasknud

Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd ütles saates, et riigieelarve strateegias esinevat riigieelarve nominaalset defitsiiti tuleb finantseerida täiendavalt lisaks jooksvatele maksutuludele. "Defitsiit tähendab, et jooksvad tulud ei kata jooksvaid kulusid. Defitsiiti hakkate te finantseerima nii seni kogutud reservidest kui ka uute laenudega," ütles Sõerd.

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles, et kahtlemata ei tohi üle oma võimete elada ja seda ei tee ka see riigieelarve strateegia.

Majanduskomisjoni liige Erki Savisaar (KE) lisas, et eelarves kõik püsivad kulud on kaetud püsivate tuludega ja strateegiliste investeeringute jaoks võetakse laenu.

Sõerd märkis, et strateegiliste investeeringutega ei saa põhjendada defitsiiti, sest defitsiit kasvab kiiremini kui investeeringud.

"Investeeringud kasvavad 165 miljonit, aga nominaalne defitsiit, mida on vaja katta varasemate reservide ja laenudega, on suurusjärgus 400 miljonit," lausus Sõerd.

Vabaerakonna vastne esimees ja riigikogu liige Artur Talvik sõnas, et autodesse ja betooni investeerimine ei ole jätkusuutlik. "Ta ei loo uut majandus, ta ei tõsta tootlikkust. /.../ Tulemus on see, et tarka majandust ei sünni ja meile jäävad lihtsalt odavad töökohad."

Talviku sõnul ei arvesta valitsus aega, mil Euroopa Liidu toetused hakkavad vähenema ja ka rahvastiku vananemist.

Urmas Reinsalu rõhutas, et struktuurse eelarvetasakaalu põhimõte jääb kehtima. "Kui tulevikus on defitsiit üle seatud normide, siis järgmistel aastatel peab seda kompenseerima ülejäägis struktuurse eelarvega," ütles Reinsalu.

Reinsalu viitas, et ka siis kui rahandusministri portfell oli Reformierakonna käes, oli eelarve nominaalses defitsiidis.

Jevgeni Ossinovski kinnitas seda ja ütles, et on Reformierakonna juhitavas valitsuses olnud eelarve kokkupanemise juures mitu korda ja nad kõik on olnud nominaalses defitsiidis.

EKRE juhatuse liige Siim Pohlak ütles, et EKRE seisukoht on, et maksustada tuleks suurettevõtete kasumi väljaviimist riigist.