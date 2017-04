Saadik: Hispaania ei pea Vene laevade tankimist oma sadamates mureks

"Kui Venemaalt tuleb edaspidi selliseid palveid, siis me loomulikult arutame neid ja anname enamikul juhtudel loa. Meil on tankimisküsimustes normaalsed suhted. Ja ka edaspidi jääb alati nii, ei mingit muret, olge kindlad," ütles Ignacio Ybáñez Rubio.

Ta lükkas tagasi oletuse, et Brüssel survestab Hispaania otsust, mistõttu mullu sügisel Süüria rannikule siirdunud laevad ei saanud Ceutas tankida. "Ei, mingit survet ei olnud. Lihtsalt me esitasime teabe, sest Hispaania kuulub mitmesugustesse organisatsioonidesse: Euroopa Liitu ja NATO-sse ja me peame neid teavitama."

"Antud juhul palus Venemaa tankimist, Hispaania palus täiendavat teavet, mispeale Venemaa vastas, et tankimisvajadust rohkem ei ole. Seetõttu pean ütlema, et Hispaania ei keeldunud tankimast, vaid Venemaal kadus tankimisvajadus," rõhutas saadik.

"Ma tean seda lugu suurepäraselt, sest olin toona kantsler," jätkas diplomaat. "Kui on vaja tankida, on tavaline praktika, et Vene valitsus, Venemaa juhid pöörduvad algul palvega. Kui saabub mingi palve, siis Hispaania annab nõusoleku või keeldub sellest".

"Tahaksin märkida, et Admiral Kuznetsovi kohta palvet ei tulnud, palved olid väiksemate laevade kohta. Need olid muud laevad, mitte laevarühm. Iga laev pöördub alati eraldi palvega," ütles saadik.

Vene laevarühm eesotsas Pjotr Velikiga lahkus Severomosrskist 15. oktoobril 2016. Retkel Vahemerre ilmus Hispaania meedias teade, et Madrid tühistas laevarühmale antud loa tankida Ceuta sadamas. Pärast kinnitas Vene kaitseministeerium, et laevad ei kavatsenudki Ceutasse siseneda.

Umbes samal ajal kirjutas ka Malta meedia, et saareriigi valitsus keeldus Vene sõjalaevu tankimast.