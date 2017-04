Fotod: Hiina laskis vette esimese kodumaal ehitatud lennukikandja

Laeva vettelaskmistseremoonia leidis aset Kirde-Hiina Daliani sadamas kell 9, teatas kaitseministeerium.

Tegemist on Hiina teise lennukikandjaga. Esimene, mis kannab nime Liaoning, ehitati enam kui 25 aasta eest Nõukogude Liidus ja osteti kasutatuna Venemaalt. Pärast ulatuslikke ümberehitustöid Daliani sadamas alustas laev teenistust Hiina laevastikus 2012. aastal.

Hiina kaitseministeeriumi teatel on uue aluse veeväljasurve 50 000 tonni ning selle jõuallikas konventsionaalne. Nagu Liaoning põhineb uus lennukikandja Nõukogude Liidu Kuznetsov-klassi disainil, millel on otsast kaardus lennurada ja naftast saadud kütuse jõul töötav auruturbiinmootor.

Meedia andmeil paigutatakse lennukikandjale 12 allveelaevatõrje-, eelhoiatus- ning päästekopterit ja 24 Shenyang J-15 hävitajat, mis põhinevad Vene hävitajal Suhhoi Su-33. USA suurimatele Nimitz-klassi lennukikandjatele mahub 85-90 jäigatiivalist lennukit ja kopterit.

"Uue lennukikandja vettelaskmine on pigem sümboolne sündmus, sest kulub umbes kaks aastat, kui laev saab vajaliku varustuse ja esimesed päris testid läbi viib," lausus Prantsusmaal asuva Sõjakooli Strateegilise Uurimisinstituudi Hiina-ekspert Juliette Genevaz.

Aluse arendamine algas 2013. aastal ja ehitamine 2015. aasta lõpus. Oodatakse, et laev alustab teenistust enne 2020. aastat pärast proovisõite ja sõjatehnika pealelaadimist.

Hiina soovib muuta oma mereväe jõuks, mis on suuteline näitama võimu ka maailmamerel. Hiina tahab, et riigil oleks 2020. aastaks kasutuses 265-273 sõja-, allvee- ja logistikalaeva, kirjutab Washingtonis paiknev Mereväeanalüüsi keskus. Hiina pearivaalil Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas Ühendriikidel on 275 lahinguüksustesse kuuluvat laeva.

USA-l on 10 lennukikandjat, 62 ristlejat ja 75 allveelaeva. Hiina vastavad näitajad on kaks, 32 ja 68. USA mereväes on 323 000 mereväelast, Hiina mereväes 235 000.

Arvatakse, et Hiina plaanib praegu kahe kuni nelja lennukikandja ehitamist, mis sarnanevad tasapinnalise lennuraja, katapuldi ja tuumamootoriga Nimitz-klassi lennukikandjatele. Ühte neist väidetavalt ehitakse Shanghai lähistel.