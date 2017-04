Hispaania välisminister: Brexit ei too kaasa uut tüli Gibraltari pärast

Välisministri sõnul pole sanktsioonide tühistamiseks mingit põhjust ning see leiaks vastuseisu ka Hispaania kodanike hulgas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Välisminister kinnitas ka, et Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust ei too kaasa uut tüli Gibraltari pärast.

"Me oleme väga huvitatud tugevatest ja lähedastest suhetest Suurbritanniaga, mida me ilmselt suudame ka hoida. Meil on kahju, et nad lahkuvad Euroopa Liidust, kuid ilmselt tuleme toime sellega, mida nad ise nimetavad "väikeseks kohalikuks raskuseks Lõuna-Hispaanias". Me ei nõua Gibraltari staatuse muutmist," ütles Dastis.

Dastis kohtus lisaks Eesti välisministrile Sven Mikserile peaminister Jüri Ratase ja eriesindajaga Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikasega.

Kohtumistel arutati Eesti ja Hispaania suhteid, Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumist, Euroopa Liidu tulevikku, Brexitit ning julgeolekuolukorda.