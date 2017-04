Austraalia minister ERRile: Pyongyang peab lõpetama provokatiivse käitumise

Austraalia välisminister Julie Bishop ütles intervjuus ERR-ile, et pingete maandamisel Korea poolsaarel on tähtis roll Hiinal.

Lõuna-Koreasse jõudsid USA raketitõrjesüsteemi THAAD osad, mille vastu avaldasid kohalikud elanikud vastuseisu. USA süsteemi eesmärk on vastata Põhja-Korea raketiähvardustele ning näidata liitlastele Washingtoni toetust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pinged poolsaarel on viimasel ajal kasvanud kahtluse tõttu, et Põhja-Korea kavatseb ÜRO resolutsioonidele vaatamata jätkata ballistiliste rakettide programmi.

Pingete maandamisel ja Pyongyangi korralekutsumisel on suur roll Hiinal, rõhutas kolmapäeval Eestit külastanud Austraalia välisminister Julie Bishop ERR-ile antud intervjuus.

"Hiina on samuti sügavalt mures Põhja-Korea pärast. See pole Hiina huvides, et tuumavõimekusega Põhja-Korea oleks tema piiril. Oleme kutsunud Hiinat üles jätkama sanktsioonidega. Eelmisel nädalal pidasime Austraalias kõrgetasemelise julgeolekudialoogi Hiinaga, kus olid kohal ka poliitbüroo kõrged liikmed, sealhulgas sekretär Meng Jianzhu. Kohtumisel avaldas ta muret Põhja-Korea pärast ja kinnitas, et Hiina jätkab sanktsioonidega. Kui rahvusvaheline kogukond laiendab sanktsioone, siis Hiina on selles osaline," rääkis Bishop.

"Pinged Korea poolsaarel on Põhja-Korea illegaalse ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone rikkuva tuumarelva ja ballistilise raketi programmi arendamise tulemus. See on illegaalne ja rahvusvahelise õiguse vastane ning seetõttu kutsume Põhja-Koread lõpetama oma provokatiivset käitumist ning järgima ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioone, mis talle on kehtestatud," lisas ta.