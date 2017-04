Rootsi politsei vabastas Stockholmi rünnaku asjus kinni võetud teise mehe

Meest kahtlustati esialgu terrorismiga seotud kuriteos, vahendas Yle.

Prokuratuur kinnitas oma pressiteates, et nimetatud isik ei ole enam kahtlustatav. Prokuratuur polnud varem nimetatud isiku kohta mingeid täpseid andmeid esitanud, sealhulgas pole täpselt selge, milles teda alguses kahtlustati.

7. aprillil Stockholmi kesklinnas toimunud veokirünnaku asjus on vahi alla võetud 39-aastane Usbekistani kodanik Rahmat Akilov. Mees on praeguseks advokaadi vahendusel oma süüd tunnistanud ja kinnitanud, et sõitis inimeste pihta veoautoga tahtlikult. Rünnakus hukkus neli ja sai vigastada 15 inimest.

Akilovi kohta on teada see, et tema varjupaigataotlusele olid Rootsi võimud eitavalt vastanud ning et ta oli riigist lahkumise korralduse eiramise tõttu tagaotsitav. Uurijate andmetel oli Akilov juba pikemat aega islamiäärmusluse, sealhulgas äärmusrühmituse ISIS, vastu huvi tundnud. Samas pole ISIS rünnaku eest vastusut võtnud, kuid eksperdid on öeldnud, et ISIS seda üldjuhul ei teegi, kui rünnaku sooritaja elusana kinni võetakse.

Vahetult pärast rünnakut võttis politsei lisaks Akilovile kinni ka teise mehe, kes aga peagi kahtluse alt vabastati. Samas jäi ta siiski vahi alla, sest tema suhtes oli varem tehtud riigist välja saatmise otsus.

Kriminaalmenetlus jätkub ning Rootsi politsei uurib endiselt, kas Akilovil oli kaasosalisi.