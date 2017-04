Valge Maja tegi tööseisaku vältimiseks Mehhiko müüri asjus sammu tagasi

USA kongressi liikmed peavad jõudma reede südaööks kokkuleppele kavas, millega rahastatakse valitsuse tööd selle eelarveaasta lõpuni ehk septembrini. Vastasel juhul võib nädalavahetusel alata valitsuse tööseisak. Samal ajal, kui Donald Trumpil saab presidendiametis täis 100 päeva, vahendasid ERR-i teleuudised.

Valge Maja soovis, et kongress suunaks osa rahast müüri ehituseks USA-Mehhiko piirile, kuid kuna demokraadid on sellele tugevalt vastu ning Trump ei soovi esimese saja päeva sisse muuhulgas ka valitsuse tööseisakut, siis otsustati praegu sellest nõudest loobuda.

"Müüri ehitamine ja selle rahastamine jääb Trumpi jaoks oluliseks prioriteediks, aga samal ajal me teame, et see võib juhtuda ka hiljem sel aastal ning järgmisel aastal," selgitas USA presidendi nõunik Kellyanne Conway.

Kompromissina loodavad vabariiklased nüüd, et demokraadid on nõus uue kavaga suurendama oluliselt kaitse- ja sisejulgeolekuministeeriumi eelarvet. Valge Maja on varem avaldanud soovi, et kongress võiks veel selle eelarveaasta sees anda kaitsekulutusteks 30 miljardit dollarit lisaraha. Järgmisel aastal soovib Trump suurendada kaitse-eelarvet kokku umbes 10 protsendi ehk 54 miljardi dollari võrra.

Viimati oli USA-s valitsuse tööseisak 2013. aastal. See kestis kokku kaks nädalat ning läks föderaalvõimudele maksma miljardeid dollareid.

Mehhiko piirile illegaalsete immigrantide tõkestamiseks müüri ehitamine oli Trumpi üks kõlavamaid valimislubadusi. Kuigi Trump teatas, et müüri eest hakkab maksma lõunanaaber, on Mehhiko võimud seda järjekindlalt eitanud ja kinnitanud, et ei hakkaks seda kunagi tegema. Seetõttu on Trumpi administratsioon hiljem tunnistanud, et esialgu võib müüri ehitamiseks vaja minna USA maksumaksjate raha, kuid see summa saadakse hiljem igal juhul Mehhiko käest kätte, kas või erinevaid makse ja tariife kehtestades.