Energeetikaminister Perry ei soovi, et USA Pariisi kliimaleppest taanduks

"Ma ei kavatse öelda USA presidendile, et ütleme Pariisi kliimaleppest lahti," märkis ta Bloombergi majandustoimetuse poolt korraldatud energeetikaüritusel New Yorgis.

"Mida ma kavatsen öelda, on see, et me peaksime võib-olla selle üle uuesti läbi rääkima. Me peame maha istuma ja seda tõsiselt uurima," jätkas minister.

Samas ta ei selgitanud pikemalt, mille üle täpsemalt uuesti läbi rääkima peaks, vahendas Yle.

Texase endine kuberner Perry, kes on ka ise varem USA presidendiks pürginud, on selle avaldusega mõnevõrra vastuolus Donald Trumpi poolt valimiskampaania ajal tehtud hüüdlausetega. Trump ütles siis, et USA peaks leppest loobuma, sest see kahjustavat Ameerika tööstust. Samuti on Trump andnud aeg-ajalt mõista, et ta ei usu kliimasoojenemisse.

USA administratsioon tundub olevat seega jagunenud Pariisi kliimaleppe küsimuses kaheks. Välisminister Rex Tillerson, kes on kusjuures nafta- ja gaasihiiu ExxonMobil endine juht, ning Trumpi väimees ja mõjukas nõunik Jared Kushner toetavad Pariisi kliimaleppega jätkamist. Keskkonnakaitse agentuuri (EPA) juht Scott Pruitt ja Trumpi nõunik Stephen Bannon aga soovivad, et Washington leppest lahti ütleks.

Väljaande The Hill andmetel pidi sellel teemal toimuma eelmisel nädalal ka administratsiooni sees nõupidamine, kuid seda lükati edasi.

Trump ei saa üksi USA-d Pariisi kliimaleppest välja tõmmata, kuid saab alustada protsessi, millega leppe sisu võetakse uuesti analüüsimiseks. Kõige suurem roll sellises protsessis oleks välisministeeriumil.

Energeetikaminister Perry kritiseeris New Yorgis toimunud konverentsil ka Saksamaad.

Saksamaa on kiirelt suurendanud taastuvenergia tootmist ning soovib kliimasoojenemist põhjustavaid heitmeid vähendada. Samal ajal aga soovib Saksamaa loobuda tuumaenergiast.

"Tõde on see, et nende emissioonid on kasvanud, sest nad kasutavad rohkem kivisütt ja te teate, et see ei ole puhas tehnoloogia. Mida ma tahan öelda, on see, et ärge sõlmige lepet ega sundige meid seda täitma, kui te side ise päriselt ei järgi," rõhutas ta.