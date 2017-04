Prantsusmaa luureraport: keemiarünnaku eest vastutab Assadi režiim

Süüria president Bashar al-Assad ja teda toetav Venemaa on eitanud, et valitsusväed korraldasid rohkem kui 80 tsiviilisiku surmaga lõppenud keemiarünnaku mässuliste kontrolli all olevas Khan Sheikhuni linnas, vahendasid Yle ja Reuters.

Samas on lääneriigid Assadi süüs veendunud ning näiteks USA ja Türgi on juba varem viidanud põhjalikele tõenditele, mille seas on olnud ka rünnakuohvritelt võetud keemilised proovid.

Prantsusmaa kinnitab nüüd, et kasutatud kemikaalid ja ühe ohvri vereproovid kinnitavad, et Khan Sheikhunis kasutati sama kemikaali ehk sariini, mida Süüria valitsus kasutas 2013. aasta keemiarünnaku ajal Ghoutas. Tookord hukkus erinevate hinnangute kohaselt 281 kuni 1729 inimest, kuid ka selle juhtumi puhul on Süüria režiim oma vastutust eitanud.

Kemikaali tootmismeetod aga vastab tehnoloogiale, mida Süüria režiimi laboratooriumides on kasutatud.

"Prantsuse luureametnike kinnitusel saavad vaid Bashar al-Assad ja tema lähikond anda käsu keemiarelva kasutada," kirjutatakse raportis, milles rõhutatakse ka seda, et piirkonnas tegutsevatel opositsiooni võitlejatel puuduvad vahendid ja võimekus sellist rünnakut sooritada. Äärmusrühmitus ISIS aga isegi ei tegutse selles piirkonnas.