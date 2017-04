Madise: valitsus ei saa valdu meelevaldselt sundliita

Naabervaldadega ühendamist vastustav Keila linn pöördus abi saamiseks õiguskantsleri poole, sest riigihalduse minister Mihhail Korb põhjendas ERR-ile antud intervjuus Keila sundliitmist 11 000 elaniku soovitusliku kriteeriumiga, mida aga seadus sundliitmise põhjendusena ette ei näe.

"Pelgalt viitest 11 000 elanikule ilma ühegi täiendava põhjenduseta või ilma Keila vastuseisu sisulise argumenteerimiseta, ma arvan, et põhiseaduspäraselt sundliita ei saa," kommenteeris Madise Vikerraadio saates "Uudis +".

Madise märkis, et selline sundliitmine saab olla põhiseaduspärane eeldusel, et see ei ole meelevaldne. "See tõenäoliselt kujuneb ka Keilale antava vastuse tuumaks," lausus ta.

"Oluline on igal kohaliku omavalitsuse üksusel, kes sai valitsuselt sundliitmise määruse arvamuse avaldamiseks tuua 15. maiks võimalikult sisuliselt välja oma vastuargumendid ja teistsugused soovid, kui neid on. Ja valitsuse kohustus omakorda on omalt poolt otsustada, et kas need on nii kaalukad, et sundliitmisest loobutakse või siis kui valitsus leiab, et eesmärk saavutada mingisugune territoriaalselt loogiline tervik, mille puhul samas kohaliku omavalitsuse idee, et on olemas kohalik kogukond ja üks hoomatav territoorium, mille asju ühiselt aetakse, et see kaduma ei lähe. Siis võib see sundliitmine täiesti teoks saada," rääkis Madise.

Ta lisas, et need määrused, mille valitsus hiljemalt 15. juuliks vastu võtab, on veel omakorda vaidlustatavad.

Madise ütles, et terviklik arvamus Keila pöördumisele valmib õiguskantsleri büroos kuu aja jooksul.