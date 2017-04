Teisipäeva õhtul teatas Valge Maja, et Trumpil oli Kanada peaministriga väga sõbralik vestlus ning nad rääkisid piimatoodete kaubandusest ja ka USAsse saabuvast okaspuidu saematerjalist, vahendas Financial Times.

Trudeu ütles aga omaltpoolt vestlust kommenteerides, et ta lükkas ümber USA alusetuid süüdistusi. Ühtlasi lubas ta jõuliselt kaitsta Kanada okaspuidutööstust, millele Trump esmaspäeval uued tariifid kehtestas.

Varem oli Trump hurjutanud Kanadat piimakaubanduse teemal, ähvardades laiendada oma tegevust okaspuidust kaugemalegi. Trump kirjutas Twitteris, et Kanada tegi äritegevuse USA piimafarmeritele Wisconsinis ja teistes piiriäärsetes osariikides väga keeruliseks.

Eelmisel nädalal puhkes kahe riigi vahel piimandusvaidlus, kui Kanada teatas, et toetab kodumaiseid piimafarmereid, kes saavad müüa oma tooteid Kandada juustu- ja jogurtitootjatele väiksema hinnaga kui importijad.

"Me ei lepi sellega," säutsus Trump.

Hilisemal kohtumisel farmerite ja põllumajandusjuhtidega ütles president, et Kanada on USAd väga karmilt kohelnud ja USA poliitikuid juba aastaid üle kavaldanud.

USA kaubandusminister Wilbur Ross rääkis esmaspäeval Financial Timesile, et USA kehtestab viiele Kanada saematerjali eksportijale tasakaalustavad tollimaksud vahemikus kolmest kuni 24 protsendini, sest Kanada subsideerib oma tööstust USAle kahjulikul viisil.

Saematerjali üle on kaks riiki periooditi vaielnud juba alates 1980ndatest aastatest.

Canada has made business for our dairy farmers in Wisconsin and other border states very difficult. We will not stand for this. Watch!