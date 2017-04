Tallink-Silja pressiesindaja Marika Nöjd kinnitas Ylele, et müügikeeld jääb esialgu kehtima.

Keeld on tingitud reisijate poolt laevakompaniile antud tagasisidest - kliendid on soovinud, et kajutites ja kajutitega koridorides oleks rahulikum.

Reeglid näevad ette, et poodide kassades kontrollitakse klientide pardakaarte, et saada selgeks, kas ollakse kruiisil või ühe suuna reisil. Ehk need Turust laevale tulnud reisijad, kes lahkuvad laevalt Ahvenamaal või Stockholmis, saavad poodidest alkoholi osta igal õhtul.

Tallinki laevadest on selline müügikeeld vaid Baltic Princessil.

Ka Viking Line'i laevadel on sarnaseid piiranguid

Viking Line teatas, et nende laevadest on sarnased reeglid Turu-Stockholmi liinil sõitva Viking Grace'i ja Maarianhamina-Stockholmi liinil sõitva Viking Cinderella pardal. Müügikeelud kehtivad reedel ja laupäeval väljuvatel laevadel.

Cinderella puhul kehtestati sellised reeglid juba 2009. aastal ning laevakompanii kinnitusel on selline meetod suureks abiks olnud.