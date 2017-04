Kaljulaiu sõnul pronksiöö taolist sündmust enam Eestis ei tule

President Kersti Kaljulaid avaldas veendumust, et pronksiöö sarnased sündmused ei kordu Eestis enam kunagi.

"Selliseid sündmusi Eestis ilmselgelt enam ei toimugi, see oli pikaajaliselt ja väljastpoolt provotseeritud korrakaitseline kriis," ütles Kaljulaid kolmapäeval ERR-ile. "Olen veendunud, et see ei juhtunud niisama."

Ta lisas, et kriisi provotseerijad ei korraldanud ilmselt meeleavaldust Tõnismäel, lisades, et viimase korraldajad on kohus õigeks mõistnud.

"Küll aga ületas Eesti rahvas selle kriisi väga kiiresti, rahutused lõppesid kiiresti, sest meie ühiskonnale ei ole omased meelavaldused, mis lõpevad linnas olulise varalise kahjuga," tõdes Kaljulaid.

Ta lisas, et taoliste aktsioonide korraldamine on Eesti võõras ükskõik, millise rahvuse esindajatele.