Erdogan: Türgi ei oota Euroopa ukselävel igavesti

Türgi ei oota Euroopa ukselävel igavesti ja on valmis lahkuma assotsiatsioonikõnelustelt Euroopa Liiduga, kui üha kasvav islamofoobia ja osade liikmesriikide vaenulikkus püsib, ütles president Recep Tayyip Erdoğan intervjuus Reutersile.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) otsustas sel nädalal kehtestada Türgi suhtes monitooringu, et võtta jälgimise alla riigi demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste olukord. Erdoğani hinnangul oli see otsus poliitiline ning Ankara seda tema sõnul ei tunnista.

Türgi suhted Euroopa Liiduga halvenesid veelgi, kui Saksamaa ja Holland keelasid Türgi ametnikel oma riigis referendumi heaks kampaaniat teha. Erdoğan süüdistas seepeale, et need riigid käituvad kui natsid.

"Euroopas on muutunud asjad seoses islamofoobia levikuga väga tõsiseks. Euroopa Liit sulgeb oma uksed Türgi ees ja Türgi ei sulge oma uksi kellegi ees," sõnas president ja näitas fotosid mošeedest, kus on vandaalitsetud, ja Euroopas tema vastu meelt avaldavatest kurdi mässuliste toetajatest.

"Kui nende tegevus ei ole siiras, siis me peame leidma väljapääsu. Miks me peaksime kauem ootama? Me räägime 54 aastast," ütles Erdoğan, viidates 1963. aasta Ankara leppele, milles kinnitati Türgi eesmärki saada Euroopa ühenduse liikmeks.

Erdoğan ütles, et kui vaja, võib Türgi korraldada sarnase hääletuse nagu toimus Suurbritannias Euroopa Liidu liikmesuse üle. Ta märkis, et Brexit andis Suurbritanniale meelerahu ning nüüd liigub riik uue tuleviku poole.

Türgi ja Euroopa Liidu suhete jaoks on kriitiline nädal - kolmapäeval arutavad teema üle EL-i seadusandjad ning reedel liikmesriikide välisministrid.

"Mind huvitab, kuidas EL tegutseb," ütles Erdoğan, kritiseerides liikmesriike, kes on kutsunud üles liitumiskõnelusi lõpetama. Türgi on tema sõnul jätkuvalt läbirääkimistest huvitatud.

"Pole ainsatki asja, mida me pole valmis tegema kui nad seda küsivad. Mida iganes nad soovivad, me teeme. Kuid jätkuvalt hoiavad nad meid ukse taga," ütles president.

Erdoğan tõi välja, et Prantsusmaa presidendikandidaat Marine Le Pen on ähvardanud võidu korral viia Prantsusmaa EL-ist välja, ning tema sõnul on Liit lagunemise äärel.

"Üks või kaks riiki ei suuda hoida EL-i elus. Vaja on riike nagu Türgi, teistsugust riiki, mis sümboliseerib teistsugust usku. Kuid EL-i liikmesriigid ei paista seda mõistvat. Nad leiavad, et Türgi-suguse islamiriigi kaasamine on väga keeruline," rääkis Erdoğan.

EL ei hinda Türgi rolli migrantide voo tõkestamises

Erdoğani hinnangul ei ole Euroopa hinnanud Türgi rolli migrantide voo tõkestamises Süüriast ja Iraagist. Tema sõnul on kogu koormus langenud Türgile ja teistele riikidele piirkonnas, sealhulgas Liibanonile ja Jordaaniale.

Ta rõhutas, et Süüria konflikt ei lahene, kui president Bashar al-Assad jääb võimule. "Ta on rünnanud oma inimesi tankide, kahurite, tünnipommide, keemiarelvade ja hävituslennukitega. Kas te arvate, et ta võiks olla lahenduse mootor?" ütles Erdoğan.

Venemaa president Vladimir Putin ütles Erdoğani sõnul, et tema isiklikult ei ole Süüria liidrile pühendnud.

"Erdoğan, ära saa must valesti aru. Ma ei ole Assadi eestvõitleja, ma ei ole tema advokaat," tsiteeris Erdoğan Putini sõnu.