Tallinna kesklinna prügivedu tekitab klientides segadust

Tänane korraldatud jäätmevedu lõppeb kesklinnas 25. mail ning piirkond liigub vabale turule. Alates sellest ajast peavad kliendid jäätmeseaduse alusel lepingupartneri valikul ise kontrollima, et annavad oma jäätmed üle jäätmeluba omavale prügivedajale.

Kesklinlastelt lepinguid püüdlev Ragn-Sells väidab, et nende konkurendil Tallinna Jäätmekeskusel vajalikku jäätmeluba olemas ei ole. Tallinna Jäätmekeskus kinnitab, et vajalik luba on õigeks ajaks kindlasti olemas.

Seaduse järgi saab jäätmevedu jäätmevaldajale pakkuda vaid vastavat jäätmeluba omav ettevõte.

Ragn-Sells AS-i juhatuse esimees Rain Vääna ütles ERR-ile, et nii Tallinna Jäätmekeskus, kui ka Ragn-Sells on alustanud klientide teavitamist vabaturuga tekkivatest võimalustest. Tema sõnul Ragn-Sellsi hinnad klientide jaoks ei tõuse, kuid kõige olulisem on, et kliendid saavad ise valida, kes neid teenindab.

"Täna Tallinna Jäätmekeskus ise teenust osutada ei tohi, sest neil puuduvad selleks vajalikud autod ja mis veelgi olulisem jäätmeveoluba. Vastasel juhul, oleks tegemist seaduse rikkumisega mille eest on ette nähtud kuni 32 000 euro suurune rahatrahv," märkis ta.

Tallinna keskkonnaameti heakorra ja jäätmehoolde osakonna juhataja Kristjan Mark ütles ERR-ile, et alates 25. maist on kesklinna piirkonnas vabaturu olukord, kuid kehtivat jäätmeveolepingut ükski klient muutma ei pea.

"Tallinna Jäätmekeskus jätkab teenuse osutamisega, kuid klientidel tekib võimalus valida endale lepingupartner ka teiste jäätmevedajate seast," märkis Mark. Tema väitel on Ragn-Sells AS teinud kõik endast oleneva, et takistada kesklinna piirkonnas jäätmeveo korraldamist.

"Esmalt lõpetas ettevõte linnaga sõlmitud korraldatud jäätmeveo lepingu. Kui linn alustas uue lepingupartneri leidmiseks hankemenetlust, siis vaidlustas Ragn-Sells hankedokumendid loetud päevade jooksul. Hetkel on ettevõte alustanud hirmutamiskampaaniaga, et Tallinna Jäätmekeskus enam teenust ei osuta," ütles Mark.

Marki sõnul jätkab Tallinna Jäätmekeskus vaatamata Ragn-Sellsi püüdlustele siiski teenuse osutamist kõikidele oma klientidele ka peale 25. maid ning selleks hetkeks on olemas ka teenuse osutamiseks vajalik jäätmeluba.

"Seega jäätmevedajat vahetama ei pea, kuid selleks tekib võimalus. Tallinna Jäätmekeskus on sellest informeerinud ka kõiki oma kliente," kinnitas Mark.

Ragn-Sells märkis, et Tallinna keskkonnaametil on õigus korraldada hange jäätmevedaja leidmiseks, kuid sellist hanget tänaseks läbi viidud ei ole, mistõttu pole Tallinna Jäätmekeskusel seaduslikku alust alates 25. maist jäätmeveo teenust jäätmevaldajatele pakkuda.

Ragn-Sells lubab potentsiaalsetelt klientidelt volikirja saades ise aidata kaasa nende lepingu lõpetamisele Tallina Jäätmekeskusega ja sõlmida uue lepingu juba Ragn-Sellsiga.

Tallinna linn võttis Kesklinna (välja arvatud vanalinn) jäätmeveo korralduse enda kanda 1. novembrist 2015.